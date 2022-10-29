紅藍卡、優勢計畫比一比 哪種適合你？

紅藍卡優勢計畫將A部分住院和B部分門診，以及幾乎一定有的D部分處方藥，全都放在一起成為一個綜合計畫。(Getty Images)

在考慮聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)如何滿足自己的醫療保健需求時，第一個重大決定應是：要加入聯邦營運的基本紅藍卡（original Medicare）？還是選擇紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage），亦即私人保險替代方案？思考此事，可以想像自己是在餐廳裡選擇已配好的套餐（紅藍卡優勢計畫）或自己決定吃什麼的自助餐（基本紅藍卡）。

若選擇基本紅藍卡，將包括A部分（Part A：住院護理）、B部分（Part B：醫生就診、各種檢驗和其他門診服務）和D部分（Part D：處方藥計畫）。若選擇紅藍卡優勢計畫，也就是紅藍卡 C部分（Part C），更像是套餐，因為私人保險公司已將A部分和B部分，以及幾乎一定有的D部分，全都放在一起成為一個綜合計畫。

無論選擇哪種計畫，某些特定醫療護理都不會變；投保前存在的任何疾病也都會得到承保，也可獲得處方藥承保。但基本紅藍卡和紅藍卡優勢計畫的使用方式仍有顯著差異，茲簡述如下：

93%家庭醫生接受紅藍卡

基本紅藍卡：可選擇去看接受紅藍卡的任何家庭醫生和專科醫生；看任何醫生無需轉診單，也不用擔心醫生離開計畫網路。凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）數據顯示，有93%家庭醫生在紅藍卡網路內，這表示你現在看的家庭醫生很可能接受紅藍卡，所以不必換醫生。但如果你正在找新的家庭醫生，30%的家庭醫生不接受新的紅藍卡患者，所以還是有必要詢問一下。

紅藍卡優勢計畫：基本上是加入私人保險計畫，很像是加入公司雇主保險；最常見保險計畫形式是健康維護組織 (HMO) 和首選醫療業者組織 (PPO)。紅藍卡優勢計畫採用管理式醫療護理，多數會有一位家庭醫生來主導你的醫療保健，也就是說看專科醫生需要轉診單。此外，與PPO相比，HMO的醫生選擇較有限。

優勢計畫提供更多護理

基本紅藍卡：可獲得包括住院在內的多種醫療服務、看醫生、診斷測試，如X光和其他掃描、驗血和門診手術。但某些特定費用通常不會支付，例如例行牙科、視力和聽力保健。

紅藍卡優勢計畫：可獲得基本紅藍卡的所有服務以外，部分優勢計畫還提供基本紅藍卡未涵蓋的護理範圍，包括部分牙科、視力和聽力保健；有些計畫還提供健身房會員福利。聯邦政府過去這幾年一直在增加這些計畫可提供的服務，包括輪椅坡道等家庭修繕，以協助紅藍卡參保者留在家中養老、提供前往診所的交通服務和送餐服務等；服務內容視計畫而異。

優勢計畫自付費通常較低

基本紅藍卡：聯邦政府為A部分（住院）和B部分（醫生和門診服務）設定保費、自付額（deductibles）和共保額(coinsurance)金額；例如參保者在B部分須負責20%就診費或檢驗費。政府也為D部分處方藥計畫設定最高自付額，但保費和共付額（copay）因計畫而異。許多選擇基本紅藍卡的參保者會購買紅藍卡補充保險(Medigap)，以協助支付許多自付費用（out-of-pocket costs，包括自付額、共保額、共付額和保險不給付的其他費用，也就是所有健保不承擔、須自掏腰包的費用）；紅藍卡官員估計這些自付費用每年可能達數千元，基本紅藍卡對自付費用未設年度上限。

紅藍卡優勢計畫：參保者仍須支付政府設定的B部分保費，有時還須支付優勢計畫的額外保費。但大多數紅藍卡優勢計畫沒有要求參保者支付20%就診和其他B部分服務的共保額，而是設定就診共付額；因此，自付費用通常比基本紅藍卡低，而且優勢計畫對自付費用設定年度上限。

長者也請查詢自己是否有資格參加醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，或是紅藍卡為低收入參保者提供的補助計畫。

全套紅藍卡或須加入4部分

基本紅藍卡：若要獲得全套服務，可能須加入四個部分：A部分、B部分、D部分處方藥計畫及Medigap補充保險計畫。醫生和醫院必須為每項服務向紅藍卡申請給付，參保者自行核實服務紀錄。

紅藍卡優勢計畫：結合A部分和B部分，而且約90%的優勢計畫還包括D部分處方藥，所以不必另外加入D部分。優勢計畫沒有 Medigap補充保險，所以請確保所有醫生都在你的優勢計畫網路中。

優勢計畫醫療網路地區設限

基本紅藍卡：只要醫療業者接受紅藍卡，參保者就可在美國任何地方獲得醫療護理。

紅藍卡優勢計畫：通常在特定地理範圍內有充足的醫療業者網路。若你經常在外旅行或待在度假地時間較多，而這些地方的醫療業者在你的醫療網路外，你需要的醫療可能不會得到承保，或需支付更多醫療費用。