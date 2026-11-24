澄清醫院中港院區身心科主任陳怡如。（澄清醫院中港院區提供）

AI摘要 文章摘要整理： 一名33歲工程師在妻子懷孕後因焦慮出現易怒、失眠與下腹緊繃，經多科就醫後確診為焦慮合併身體症狀，治療與諮商後明顯改善。

一位33歲工程師，原本性格溫和，妻子懷孕後卻變得易怒、沒耐性，還經常感到下腹部有明顯的緊繃與異物感，看了好幾科門診找不出原因。台灣澄清醫院中港院區身心科主任陳怡如表示，經病史追溯，診斷他是「焦慮合併身體症狀」，是焦慮的神經控制機轉失調，進而自覺身體不適；宛如大腦理智煞車失靈，經常覺得自己像個「行動炸彈」，其背後的焦慮源，其實是慢性焦慮。這並非患者「脾氣變壞」，而是焦慮症引發的連鎖生理反應。

陳怡如說，這位年輕工程師因為即將成為新手爸爸而不安，開始出現全身不舒服，肩頸痠痛、睡眠品質不佳、頭腦昏沉、口乾、眼乾，尤其下腹部有明顯的緊繃感，也提到自己會不自主暴怒、沒耐性，經常與妻子發生口角，事後又很懊悔，感覺非常對不起妻子。患者看了家醫科、泌尿科、神經內科，仍然找不到病因，而轉診至身心科門診求醫。

她說，許多民眾習慣將易怒、沒耐性，歸咎於「自己脾氣差」或「最近壓力大、太焦慮」。易怒，其實是大腦極為複雜的情緒反應，雖然許多人的暴躁確實是來自「焦慮」的隱形轉化，但並非所有怒火都能用焦慮來解釋，想要找回情緒的主導權，關鍵在於大腦的「怒火機制」。

當焦慮過度累積，負責理性思考與衝動控制的大腦「前額葉皮質」會暫時失靈（煞車壞掉）。當人覺得逃不掉或必須撐住時，大腦就會選擇「戰鬥」，而戰鬥的生物表現就是暴躁易怒與攻擊，最重要的是要處理好背後潛藏在心裡的焦慮源頭。

該患者經心理諮商和藥物治療三個多月後，脾氣改善不少，身體也不再感覺全身都是病。另外也提醒大眾，懷孕不僅是即將為人母的挑戰，亦可能是即將為人父的壓力事件。

陳怡如說，當下若自覺混亂、失控、無助、被壓力壓得喘不過氣時。亦或發完脾氣後常伴隨著強烈的自責、內疚或更深沉的累感，建議先啟動生理煞車，無論哪種憤怒，當下交感神經均處於高亢狀態。若能透過吸氣 4 秒、憋氣 7 秒、吐氣 8 秒的「 4-7-8 腹式呼吸」，能啟動副交感神經，協助大腦降溫。

如果易怒行為已經嚴重影響到職場關係、婚姻家庭，或者伴隨著長期失眠、心情極端起伏，建議至精神科或身心醫學科就診。透過專業的情緒評估與適當的藥物或心理諮商，能精準找到大腦「失煞」的原因，重拾平穩和諧的生活。