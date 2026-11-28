AI摘要 文章摘要整理： 女性私密處反覆發炎不一定是清潔問題，小陰唇過長或肥厚也可能造成摩擦、清潔困難與異味，若排除感染原因後仍不適，可評估手術改善。

女性私密處反覆發炎、感染，未必只是清潔不當，也可能與先天構造有關。醫師指出，部分女性因小陰唇過長或肥厚，不僅容易在穿著緊身褲、騎自行車或運動時產生摩擦疼痛，也可能因局部皺褶較多、清潔不易，造成反覆刺激與發炎。曾有患者小陰唇突出約5公分，連日常清潔都相當困擾，並出現異味，嚴重影響生活品質。

台北中山醫院婦產科主治醫師方潔表示，小陰唇是女性外陰部正常的生理構造，外觀、長度及厚度因人而異，醫學上並沒有單一標準的「正常長度」，也並非突出就代表異常。不過，當小陰唇過長或肥厚，走路時容易摩擦，穿瑜伽褲、牛仔褲會感到卡卡的，甚至騎自行車、跑步時出現拉扯疼痛，就可能需要進一步評估。

方潔分享，臨床曾遇過小陰唇明顯突出約5公分的女性，因局部組織肥厚、皺褶較多，清潔時容易留下分泌物，甚至產生異味，日常生活十分困擾。部分女性還會因反覆摩擦，出現紅腫、疼痛等症狀，卻因難以啟齒而遲遲不敢就醫。

方潔指出，根據台灣相關研究，尋求小陰唇整形治療的女性平均年齡約30歲。她觀察，近四年相關求診人數增加將近五成，除了女性運動風氣盛行，也與私密健康意識提升有關。過去亞洲女性受到傳統文化影響，如今已有愈來愈多人願意正視問題。

至於小陰唇肥厚是否影響性功能？方潔表示，過長或肥厚的組織可能造成摩擦不適，部分患者會反覆發炎。若排除其他感染原因後，確認症狀與局部構造有關，可評估透過手術改善。多數患者接受一次手術即可獲得持續改善，但手術必須保留神經及正常組織，避免過度切除，影響局部感覺與生理功能。方潔提醒，小陰唇肥厚不一定是反覆陰道感染的原因，仍須檢查是否有細菌、黴菌感染或其他婦科疾病，不能單憑外觀判斷，也不是每個人都需手術。由於青春期外陰部仍發育中，通常建議成年後，再依實際症狀評估。方潔強調，平時以溫水清洗外陰部即可，切勿將清潔劑灌入陰道，以免破壞正常菌叢，反而增加感染風險。