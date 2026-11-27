耳鼻喉科醫師王曜指出，維生素C雖是人體維持正常免疫功能的重要營養素，也具有抗氧化作用，但並非治療感冒的特效藥。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，維生素C對維持免疫有幫助，但無法治療或有效預防感冒，過量補充還可能傷腸胃，日常應以均衡飲食、休息與就醫治療為主。

一感冒就吃維生素C，希望能增強免疫力 、縮短病程，是不少人的習慣。不過，醫師指出，維生素C雖是人體維持正常免疫功能的重要營養素，也具有抗氧化作用，但並非治療感冒的特效藥，無法直接消滅病毒，也不能有效預防一般人感冒。也不是吃愈多、好愈快，劑量過高可能造成腸胃不適。

耳鼻喉科醫師王曜醫師表示，維生素C參與人體正常免疫功能，平時透過均衡飲食適量攝取，對維持身體健康有幫助，但不少人誤以為多吃維生素C就能避免感冒，甚至在出現症狀開始大量補充。事實上，目前研究並未發現維生素C能有效預防感冒，降低感染風險仍須從日常做起，包括規律作息、均衡飲食、充足睡眠及維持良好衛生習慣。

至於感冒後補充維生素C是否有幫助？王曜指出，部分研究發現，平時有規律補充維生素C的，感冒後病程可能略縮短，但效果通常有限，並非感冒後才開始吃，就能讓症狀迅速消失。換句話說，維生素C並不是直接治療感冒，民眾不必因為感冒就刻意提高攝取量，更不應將保健食品當成藥物使用。

王曜提醒，維生素C並非吃越多越好，過量攝取不僅沒有額外益處，還可能造成腸胃不適、腹瀉等問題。尤其有些人感冒時會同時服用維生素C錠、綜合維他命或其他營養補充品，應留意不同產品的成分，避免不知不覺攝取過量。日常飲食若能攝取足夠蔬果，通常就能補充所需營養，不必刻意追求高劑量。

王曜表示，感冒後最重要的仍是讓身體充分休息、補充水分，並視症狀接受適當治療。若症狀持續超過一周、高燒不退、咳嗽越來越嚴重，或出現胸悶、呼吸困難等情況，應及早就醫評估，不要只靠補充維生素C或其他保健品，反而延誤治療時機。