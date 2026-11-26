女性若因骨盆脫垂而飽受漏尿之苦，可採「子宮托」搭配復健治療；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 骨盆器官脫垂並非長輩專屬，年輕產後女性也常受影響；醫界強調以子宮托合併正確復健，輕中度個案可望改善。

骨盆器官脫垂是女性常見的問題，據台灣婦女泌尿暨骨盆醫學的治療指引指出，女性一生中骨盆器官脫垂盛行率約三至五成。

三十多歲、三寶媽戴小姐，在34歲生二胎時開始出現漏尿、頻尿與下墜感，確診子宮脫垂、膀胱下垂。醫師建議，以「子宮托」搭配每週骨盆底肌運動方式治療，三個多月後獲得改善，如今還能進行提壺鈴等肌力運動。「子宮托」是一種輔助醫材，放置於陰道內，能將脫垂的子宮、膀胱等器官推回腹腔原位並向上托住。戴小姐感慨：「年輕女性也應知道這些風險，骨盆器官脫垂並非只有長輩才會遇到。」，身邊不少同齡人產後也有漏尿困擾，卻默默忍耐，上班時擔心狀況發生，須多帶一件內褲備用，卻不知道「子宮托」搭配復健，即可獲得改善。

她分享，自身在復健過程中學會在咳嗽、打噴嚏或用力前，先預防性地提肛夾緊，經過一年努力訓練，如今已能成功做到。呼籲年輕女性應及早認識相關知識，遇到不適時勇敢發聲，儘早尋求專業協助。

輕中度脫垂 復健可逆

台灣婦女骨盆關懷協會理事長、慈濟大學護理系副教授蔡娟秀表示，臨床上近五成婦女受尿失禁困擾，但過去官方統計多只計入需開刀的個案，輕中度脫垂長期被低估，臨床觀察約占兩成以上。她指出，受限傳統觀念保守、害羞或缺乏認知，不少患者默默忍耐，不知道可透過子宮托等非手術治療與肌力訓練改善，甚至依賴束腹帶，直到症狀嚴重才就醫。蔡娟秀強調，輕中度脫垂屬於可逆階段，及早復健與保養，就有機會恢復。

然而，以台灣為例，治療長期偏重手術。蔡娟秀解釋，傳統上子宮脫垂多以手術懸吊脫垂器官為主，但若未教導正確的肌力保養，隨年紀增長仍有下垂的風險；相較之下，美國等先進國家，針對陰道子宮托與保守照護，早已有明確的臨床指引與保險給付。

凱格爾練錯 反更嚴重

此外，在診間僅對患者口頭交代「回去做凱格爾運動」不夠。台灣臺中榮總婦女醫學部骨盆機能重建科醫師謝筱芸指出，許多骨盆器官脫垂患者因收縮動作錯誤或腹壓向下推壓，反而加重器官下壓。

完整的保守治療需經專業診斷，確認動作正確後，給予量化處方並定期監督追蹤。此外，亦需結合體重與便祕等生活型態校正，才能有效控制腹壓誘因，真正提升患者的生活品質。