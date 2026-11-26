醫師提醒，民眾抗生素並非感冒萬靈丹，不當使用恐增加細菌產生抗藥性的風險；服藥示意圖。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒，感冒多屬病毒感染，抗生素無法治療，亂用、停藥或分享剩藥都可能助長抗藥性，民眾應遵守四不一要並依醫囑用藥。

「感冒喉嚨痛，吃抗生素是不是好得比較快？」、「上次吃剩的抗生素，這次症狀一樣能不能繼續吃？」，這些常見的用藥迷思，可能成為抗藥性細菌滋生的原因。尤其多數一般感冒由病毒引起，抗生素只能對抗細菌，對病毒感染並無治療效果。

台灣嘉義基督教醫院提醒民眾感冒不一定需要服用抗生素，尤其自行購買、服用剩藥或任意停藥，都可能增加細菌產生抗藥性的風險。醫師表示，抗生素並非治療感冒的萬靈丹，民眾應遵守「四不一要」原則，避免錯誤用藥讓細菌產生抗藥性，增加日後感染治療的難度。

台灣嘉基副院長林明憲表示，抗生素不是想吃就能吃的「消炎藥」，不當使用不僅無法改善病毒感染引起的感冒症狀，還可能促使細菌產生抗藥性。一旦抗藥性細菌蔓延，未來真正需要抗生素治療時，恐面臨藥物效果降低、治療更加困難的問題。

感染科醫師徐靖浩提醒，正確使用抗生素應掌握「四不一要」，包括「不自行購買」，抗生素須由醫師診斷開立；「不主動要求」，感冒是否需要抗生素應由醫師判斷；「不隨便停藥」，症狀改善仍須依照醫囑用藥；「不吃他人的藥」，不可分享或服用他人剩餘藥物；「要遵守醫囑」，按時、按量及依照醫師指示使用。

抗藥性問題不只影響人類，也涉及動物、養殖及環境生態，應落實「防疫一體」觀念。例如家中寵物生病，飼主不可自行將人類吃剩的抗生素拌入飼料，應交由獸醫師診斷治療，避免不當用藥增加抗藥性風險。

醫師呼籲，抗生素是珍貴的醫療資源，民眾不要將抗生素當成感冒常備藥，更不可自行服用剩藥，應由醫師評估是否需要使用，才能降低抗藥性風險。