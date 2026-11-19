顏宗海提醒，被蛇咬傷後不可以用嘴巴吸傷口，避免救援者口中有傷口受毒害或傷者感染。(圖／洪婉臻議員服務處提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台北街頭傳出龜殼花咬傷事件，醫師提醒其為出血性毒蛇，被咬後應保持鎮靜並盡速就醫，同時避免吸毒、切開、冰敷與止血帶等錯誤處置。

民進黨 台北市議員候選人洪婉臻發文指出，台北市吉林路有龜殼花咬傷民眾。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，龜殼花具有出血性毒素，可能造成局部紅腫熱痛，嚴重時引發橫紋肌溶解、腔室症候群。被咬傷切勿用嘴巴吸傷口、切開傷口，也不能冰敷、使用止血帶，盡速前往醫院。

顏宗海指出，龜殼花是台灣常見毒蛇之一，白天、夜間皆可能活動，但晚上較常見。毒蛇常見毒素可分為神經性與出血性毒素，龜殼花毒液屬於出血性毒素，影響血小板及凝血功能，遭咬傷10到20分鐘，局部會出現紅腫熱痛，或瘀血和水泡，嚴重時引發橫紋肌溶解、腔室症候群、急性腎衰竭。

顏宗海提醒，被咬傷後有5件事情絕對不可做。第一、不可以用嘴巴吸傷口，避免救援者口中有傷口受毒害或傷者感染；第二、勿用橡皮止血帶，反而阻斷動靜脈血流，造成肢體腫脹壞死；第三、不要切開傷口，並無法將毒液取出，反而容易感染、癒合不良；第四、不要冰敷或電擊，反而使血管收縮壞死；第五、不喝酒或咖啡、茶，刺激性物質會刺激血液循環，毒液吸收更快。

到院前，應抱持鎮靜、記住咬傷時間、不要亂動肢體；盡可能記住蛇的形狀、顏色等特徵，不要追打毒蛇；移除肢體上的束縛物，如戒指、手環；患肢保持低於心臟位置；在傷口之間給予壓迫性包紮，不要束太緊，維持血液暢通。

至於治療方式，龜殼花毒素會以抗龜殼花或青竹絲毒血清，並視傷口狀況及感染風險給予其他治療，例如抗生素等。顏宗海強調，毒蛇咬傷後最重要的就是盡速前往醫院，才能降低併發症與生命危險。