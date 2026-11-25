婦產科醫師提醒，避孕不能只看「哪一種最有效」，還要考量避孕時間、生活習慣及身體狀況，才能找到適合自己的方法。示意圖。圖/123RF

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，避孕沒有絕對最好的方法，應依規律程度、身體狀況、經濟與生育規畫，從短效、長效到結紮中選擇最適合自己的方式。

避孕方式從常見的保險套、每天服用的口服避孕藥、每月更換的陰道環，到可維持數年的子宮內裝置、皮下避孕棒，各有不同使用方式與注意事項。婦產科醫師提醒，挑選避孕方式不能只看「哪一種最有效」，還要考量避孕時間、生活習慣及身體狀況，才能找到適合自己的方法。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，避孕方式大致可分為短效、長效及永久性避孕。短效方式通常需要使用者定期操作，例如保險套、口服避孕藥、避孕環；長效避孕則包括子宮內裝置及皮下避孕棒，放置後可再維持3至5年；永久性避孕適合確定不再生育者。

口服避孕藥 適合規律生活者

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說，口服避孕藥有21天型和28天型。21天型就是吃3周後，停吃1周，停藥過程月經會來；28天型則是每天吃，最後幾天月經會來，可按照自己的生活習慣選擇。

許多女性擔心口服避孕藥會引發痘痘、水腫、影響情緒。黃建霈說，口服避孕藥透過荷爾蒙抑制排卵，第二代與第三代口服避孕藥雄性化作用較強，部分人確實短期會有長痘痘、惡心、頭痛、想吐等副作用，但通常身體會逐漸適應。

此外，現在已有第四代口服避孕藥，具有抗雄性化作用，有助於改善痘痘、經前症候群。醫師通常會先開立1個月藥物，嘗試過後若沒問題，再開立3個月。

漏吃藥怎麼辦？台北市立聯合醫院婦產部主任張芳維說，12小時內可以補吃，若超過12小時，效果可能下降，性行為時就應使用保險套；如果漏吃超過3天，效果大致消失，建議不要把剩下的藥吃完，如果月經亂掉，建議到婦產科就診。

避孕環 少了每天吃藥的麻煩

避孕環也是透過釋放荷爾蒙抑制排卵、干擾著床，每個月自行放置於陰道內。郭安妮指出，在月經的第1天到第5天放置，21天後取出，待下次月經來時再換新。相較口服避孕藥每天吃，避孕環只要每月更換。若感覺移位或因性行為而脫落，只要3小時內裝回去，都可維持避孕效果。

皮下避孕棒 需局部麻醉進行

若不想定期吃藥或更換，或是需要更長時間的避孕，可考慮植入皮下避孕棒。張芳維表示，皮下植入型避孕方式可維持3年，適合不想每天記得吃藥、又能接受植入手術的女性。黃建霈提醒，長效避孕方式雖然不需要每天操作，但須局部麻醉，由醫療人員植入或移除，需考量自己的接受度。

子宮內裝置：荷爾蒙、銅T各有優缺點

子宮內裝置可維持3至5年效果，分為含銅型（銅T）與荷爾蒙型。張芳維表示，荷爾蒙型除了避孕，也可能讓經血量減少，部分女性甚至可能暫時沒有月經。若不想使用荷爾蒙的女性，可選擇銅T，但副作用可能導致經血量增加。

若擔心子宮內避孕器移位，每年做子宮頸抹片檢查時，可以順便做超音波，追蹤避孕器位置。如果有不正常出血，或者是經常性的下腹疼痛，就應該回婦產科確認。

結紮避孕 伴侶應共同評估

若已確定不再生育，可以考慮結紮。郭安妮說，男性結紮是阻斷輸精管，手術只需30分鐘以內；女性結紮則是阻斷雙側輸卵管，需全身麻醉和住院。

她觀察，雖然男性結紮較容易，但實際上多數結紮的是女性，部分男性可能因擔心傷口或影響性功能而有所顧慮。不過，結紮並不會影響性功能，也不應成為將避孕責任交由女性承擔的理由，伴侶應共同評估，依意願與身體狀況做決定。

此外，價格也是重要考量。黃建霈表示，避孕方式沒有絕對最好的選項，應依照希望避孕多久、能否規律使用、身體狀況、經濟能力及未來生育計畫選擇。可在婦產科就診時主動告知需求，和醫師一起討論適合的方式。