醫師提醒，皮膚乾到裂開、流血別只靠狂擦乳液，如果長期未改善應評估其他疾病；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 秋冬皮膚乾癢多與冬季癢有關，醫師建議以微溫水短時間洗澡、減少刺激並趁皮膚微濕時保濕，若紅腫疼痛或反覆發作應就醫。

天氣轉冷，不少人開始出現皮膚乾燥、脫屑甚至搔癢的問題。有些人明明每天洗完澡都認真擦乳液，小腿卻還是乾得像魚鱗，一抓就掉屑，晚上甚至癢到睡不著。原本以為只是天氣太乾，沒想到越洗越乾、越抓越嚴重，最後連皮膚都出現細小裂痕。

中醫師表示，這類情況可能是常見的「乾燥性皮膚炎」，俗稱冬季癢。秋冬氣溫及濕度下降，皮膚表面的油脂分泌減少，角質層容易流失水分，原本負責保護皮膚的屏障功能也會跟著變弱。如果再加上長時間洗熱水澡、使用清潔力太強的沐浴產品，就可能讓皮膚陷入了乾燥、搔癢、反覆抓癢的惡性循環。

皮膚微濕擦乳液 助保濕

許多人到了冬天，會習慣用熱水洗澡，甚至喜歡泡澡或泡溫泉，認為熱水可以促進血液循環、放鬆肌肉。不過，對皮膚乾燥或敏感的人來說，過熱的水反而可能帶走皮膚表面的天然油脂，進而引發乾癢不適。

徐瑋憶中醫師提醒，洗澡水溫建議以接近體溫的微溫水為主，避免使用過熱的水，洗澡時間盡量控制在10至15分鐘左右。清潔用品也不宜過度使用，尤其是小腿、手臂等容易乾燥的部位，不需要反覆搓洗，更不建議使用粗糙的沐浴巾用力刷洗。

另外，洗完澡後不要等到皮膚完全乾燥才擦乳液，建議在擦乾身體、皮膚仍微微濕潤時，就立即塗抹保濕乳液或乳霜，幫助鎖住水分。如果已經出現明顯乾裂，可以選擇成分單純的凡士林，加強局部保護。

飲食均衡 更年期不乾癢

皮膚乾燥不一定只是喝水太少。長期熬夜、壓力過大、飲食不均衡，以及年齡增長，都可能影響皮膚的保護能力。尤其進入中年後，皮脂分泌逐漸減少，女性更年期前後也可能因為荷爾蒙變化，讓皮膚變得比過去更乾燥。

飲食方面，建議攝取足夠的優質蛋白質與健康油脂，例如魚類、雞蛋、堅果、酪梨，以及適量的橄欖油、苦茶油等。深綠色蔬菜、紅蘿蔔、南瓜等食物則能提供維生素及植化素，有助於維持正常皮膚健康。

維生素A、維生素E等脂溶性營養素也與皮膚正常功能有關，但並不是吃得越多越好，仍應以均衡飲食為原則，不建議自行大量補充營養品。

徐瑋憶表示，中醫對於皮膚乾燥的調理，會依照個人的身體狀況進行評估，臨床上可能從氣血不足、燥熱或體內濕熱等不同方向考量。治療不會只著眼於皮膚表面的乾燥，也會留意睡眠品質、飲食習慣、腸胃消化及壓力等因素。

例如容易頭暈、疲倦、睡眠不佳，又合併皮膚乾燥的人，可能需要進一步評估整體營養及身體狀況；如果皮膚經常紅腫、發熱、搔癢，則需要考慮是否有發炎性皮膚疾病。必要時可搭配中藥調理及針灸治療，但仍須由醫師依個別狀況評估，不宜自行購買藥材服用。

紅腫速就醫 糖友防感染

徐瑋憶提醒，如果皮膚乾燥只是輕微脫屑，可以先從降低洗澡水溫、減少清潔刺激及加強保濕做起。但如果已經出現了明顯紅腫、疼痛、滲液、出血，或搔癢嚴重影響睡眠，甚至反覆發作，就不應單純認為是冬季乾燥。

尤其是長者、糖尿病患者，以及本身有異位性皮膚炎、濕疹或乾癬的人，更要注意皮膚破損後的感染風險。若乾燥問題長期沒有改善，也應評估是否與甲狀腺、肝臟、腎臟或其他全身性疾病有關。

秋冬保養皮膚，並不是乳液擦得越厚就越有效。從洗澡水溫、清潔方式到保濕時機，每個小細節都可能影響皮膚狀態。別等到皮膚乾裂、癢到睡不著才開始保養，提早建立正確的生活習慣，才能讓皮膚平安度過乾冷季節。

本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/