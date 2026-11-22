醫師提醒，「末梢血液循環不良」的人，當周邊血管不通暢時，要注意大腦血管很可能正面臨相同的缺血危機；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 氣溫驟降時手腳冰冷未必只是怕冷，可能反映末梢循環不良，甚至與三高、神經或代謝問題相關，醫師建議以30-2法則與飯後散步改善血流。

氣溫驟降，不少長輩容易出現手腳冰冷、麻木的情況，甚至比以前更怕冷，這通常是「末梢血液循環不良」徵兆。醫師提醒，人體血管網絡牽一髮而動全身，周邊血管出現不通暢時，要小心大腦血管很可能正面臨相同的缺血危機，恐大幅提高血管型失智症 與腦中風 的風險。台灣和幼診所沈志龍醫師指出，手腳冰冷分「生理」與「病理」，成因不同，應認清兩者差異，才能做好防範。

生理因素：因為氣溫下降，雙側周邊血管收縮、減少散熱的正常生理反應，通常保暖後膚色會恢復紅潤。

病理因素：則與血管問題有關，多半偏向單側，患者皮膚可能因缺血變白、且不容易恢復。從脈搏也可觀察，若是病理性，則脈搏會跳動偏微弱。造成末梢循環不良或手腳冰冷的潛在健康風險有3種可能性：

血管不健康：常見三高 問題，導致血管病變，影響血液輸送。

身體代謝異常：常見甲狀腺功能低下，引發基礎代謝降低、產熱不足。

神經因素：常見自律神經失調、糖尿病引起神經病變或脊椎神經壓迫，導致末梢血液循環變差，糖尿病足傷口不易癒合。

人體的血管全身相通，通常中央的主幹屬於大血管，愈往周邊血管就愈細微。臨床研究顯示，當血管健康出現問題，往往會由周邊與末梢血管率先發出警訊，未來發生心肌梗塞、腦中風等疾病的機率，恐大幅提升。

隨著正式邁入超高齡社會，失智議題也備受關注，沈志龍示，失智症主要以退化性失智症與血管性失智症為大宗，占八成以上，其中，血管性失智症多由末梢循環不佳為最初表現。三高常是造成血管不健康的重要因素，與心血管、腦血管疾病和長期腦部健康都有關，加上年長者活動量減少，也會讓血管健康度變差，無形中形成惡性循環。

沈志龍分享改善方法，國外一項研究提出「30-2法則」，每坐30分鐘起身活動2分鐘，像喝水、上廁所等，能幫助血管活絡、肌肉活動。飯後散步10到15分鐘，也有助降飯後血糖，促進末梢血液循環。

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