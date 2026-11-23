罹患間質性膀胱炎會嚴重影響生活品質，經治療後可大幅改善症狀；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 45歲婦人長期被誤認為泌尿道感染，後確診間質性膀胱炎，透過多種膀胱治療後，頻尿、疼痛與焦慮都獲得明顯改善。

一名45歲羅姓婦人近10年苦於頻尿，有時一晚起來如廁10次，稍微憋尿就下腹疼痛，反覆就醫卻沒根治，嚴重影響生活品質，甚至以為自己精神焦慮導致頻尿，後來被診斷罹患間質性膀胱炎，經治療大幅改善症狀。

台灣彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮主治羅姓患者，今指出，病人在門診時訴苦頻繁解小便，有時一晚上廁所10多次，只要稍微憋尿就下腹疼痛。更難以啟齒的是夫妻行房時也疼痛，過去10年就醫常被診斷泌尿道感染，經治療症狀時好時壞，她為此感到焦慮，不知是個性容易緊張引起頻尿，或頻尿引發焦慮。

泌尿科安排各項檢查及臨床評估，在膀胱鏡檢查發現羅婦膀胱壁有點狀出血的關鍵特點，確認她罹患「間質性膀胱炎（Interstitial Cystitis，IC）」，不是一般細菌感染引起的膀胱炎。醫師評估後採取玻尿酸膀胱灌注、膀胱水擴張，及高濃度血小板血漿（PRP）膀胱注射的「三管齊下」治療方式，3個月終於逐漸好轉，同時改善頻尿、疼痛症狀和焦慮指數。

蔡卓榮說，間質性膀胱炎是一種慢性膀胱疾病，患者常出現頻尿、急尿及膀胱疼痛等症狀，痛感還會擴散到骨盆，造成性交時疼痛，約9成發生在中年女性，這些症狀容易被當成反覆泌尿道感染或是膀胱過動症，甚至被認為是心理因素造成；間質性膀胱炎治療需要時間，經由正確診斷及個別化治療有機會改善症狀、提升生活品質，讓患者重新找回安穩睡眠與正常生活。

羅姓病人的頻尿、疼痛和焦慮等症狀獲大幅改善，除了感謝彰醫和醫師的治療，開心地說「治療救了我的生活品質，也救了我的焦慮症，更救了我和丈夫的黏合度。」

蔡卓榮提醒，若長期有頻尿、急尿、下腹或膀胱疼痛，甚至性交疼痛等問題，卻始終找不到細菌感染的證據，不要一味當成膀胱炎反覆服用抗生素，也不要將症狀全歸咎於心理因素。

衛福部彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮為間質性膀胱炎患者診治。（記者簡慧珍／攝影）