1周吃泡麵逾2次 女代謝風險增68%
研究指出，女性每周吃泡麵2次以上，罹患代謝症候群的風險明顯上升，即使身材纖瘦或常運動也不能輕忽。
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研究指出，女性每周吃泡麵2次以上，罹患代謝症候群的風險明顯上升，即使身材纖瘦或常運動也不能輕忽。
天氣轉涼，熱騰騰的泡麵成為上班族加班、熬夜時的方便選擇。研究發現，女性每周吃泡麵2次以上，出現代謝症候群的勝算，較每月吃不到1次者高出68%，即使身材纖瘦、年輕或經常運動，也不能掉以輕心。醫師提醒，泡麵高鈉、高油脂及精緻澱粉的特性，可能成為代謝健康的隱形負擔。
醫師表示，一項2014年發表於國際期刊「The Journal of Nutrition」的研究，分析韓國1萬711名19至64歲成年人的健康與飲食資料，排除年齡、收入、抽菸、飲酒、運動及總熱量攝取等因素影響，探討泡麵攝取頻率與代謝症候群的關係。
研究發現，女性每周吃泡麵至少2次，代謝症候群的勝算比（OR）達1.68。即使排除糖尿病患者及服用降血壓、降血脂藥物者，關聯仍然存在，勝算比約1.83。值得注意的是，每周吃1次泡麵的女性，也呈現代謝症候群較常見的趨勢。
減重專科醫師范亞萱指出，研究進一步分析發現，即使是身體質量指數（BMI）較低、年齡較輕或活動量較高的女性，仍可觀察到類似關聯。其中，BMI低於中位數的女性，每周吃泡麵2次以上，代謝症候群勝算比甚至達5.22。
相較男性並未出現統計上顯著的關聯，女性為何較明顯？目前尚無定論，可能涉及生理的差異、飲食習慣等因素。范亞萱說，泡麵通常含有較多精緻澱粉、飽和脂肪與鈉想吃泡麵又不希望增加身體負擔，可從4項改善。
1.降低頻率，避免當成固定正餐或宵夜。
2.增加多元食材，加入雞蛋、豆腐、瘦肉及青菜、菇類，補足蛋白質與膳食纖維，改善營養不均衡問題。
3.調味粉先放半包，依口味調整，並盡量少喝湯，減少鈉攝取；選擇非油炸麵體。
4.定期追蹤腰圍、血壓、血糖及血脂，尤其已有代謝異常者，更應留意。
根據文中引用的研究，女性每周吃泡麵至少2次，代謝症候群的勝算比達1.68，約比每月吃不到1次者高出68%，且在排除部分慢性病與用藥因素後仍成立。 因為研究發現女性與泡麵攝取的關聯較明顯，且即使BMI較低、年齡較輕或活動量較高，風險仍可能上升；相較之下，男性並未出現統計上顯著的關聯。 建議降低食用頻率，不把泡麵當固定正餐或宵夜；加入蛋、豆腐、瘦肉與蔬菜補足營養；調味粉先放半包並少喝湯，盡量選擇非油炸麵體。
精華 FAQ
根據文中引用的研究，女性每周吃泡麵至少2次，代謝症候群的勝算比達1.68，約比每月吃不到1次者高出68%，且在排除部分慢性病與用藥因素後仍成立。
因為研究發現女性與泡麵攝取的關聯較明顯，且即使BMI較低、年齡較輕或活動量較高，風險仍可能上升；相較之下，男性並未出現統計上顯著的關聯。
建議降低食用頻率，不把泡麵當固定正餐或宵夜；加入蛋、豆腐、瘦肉與蔬菜補足營養；調味粉先放半包並少喝湯，盡量選擇非油炸麵體。
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