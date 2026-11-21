AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，膝關節早中期退化患者可透過保膝手術修復軟組織並矯正下肢軸線，不必立刻接受人工關節置換。

不少中高齡者素為膝關節退化所苦，更影響行動力，一旦膝關節退化或磨損就只能接受人工膝關節置換手術。醫師表示，隨著醫學技術進步，患者仍有保留自身關節機會，「保膝手術」已成為新選擇。

台灣台南奇美醫院今開醫療記者會，骨科 主治醫師謝奇錕表示，膝蓋退化至早期與中期的病人，不一定須立刻置換人工膝蓋關節。人工膝關節雖然能有效改善嚴重退化帶來的疼痛，但術後仍可能無法完全恢復至天然關節靈活度，且未來可能須面臨人工關節因年限到了，須再次接受翻修手術。

他指出，影響膝關節健康有三關鍵，包括「下肢軸線」、「半月板」與「韌帶穩定度」，均息息相關。臨床上常見病人除軟骨缺損，還伴隨前十字韌帶斷裂與內側半月板破裂。這些軟組織一旦受損，關節的避震與穩定功能就會下降。更嚴重的是，退化常見於內側關節，久了容易形成O型腿，讓身體重量更集中在已受損的部位，形成惡性循環。

為此，謝奇錕醫師團隊採取「從軟組織到骨骼」的全方位重建工程。首先透過關節鏡微創手術，針對受損的十字韌帶、半月板進行修補或移植，同時輔以軟骨刺激術或一次性自體軟骨修復技術，重建膝蓋內部的「避震器」。

接著進行保膝手術最核心的「高位脛骨矯正手術」；依術前規劃矯正角度，從小腿骨（脛骨）開個切口撐開並用鋼板固定，重新定位下肢軸線，將身體受力從受傷的內側軟骨，轉移到健康的外側軟骨，減輕內側軟骨負擔，減緩關節退化速度。

謝奇錕表示，保膝手術術後復健初期需使用拐杖部分負重六周，待骨頭開始癒合後就能正常施力，通常一個月左右可恢復日常作息，半年到一年後膝蓋會越走越順，逐步回歸日常生活與運動場。謝奇錕強調，真正的保膝手術，須同時矯正下肢力線，並修復半月板、韌帶與軟骨，因此面對膝關節退化，人工關節置換不再是唯一選擇。他也提醒，保膝手術並非人人適用，較適合早中期退化、單側磨損且活動需求高的病人，如果膝關節已經嚴重退化或大面積磨損，還是會建議置換人工關節。