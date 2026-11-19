逾140萬女性研究顯示，懷孕併發症與產後心血管、代謝及腎病風險上升有關。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 超過140萬名女性研究顯示，妊娠糖尿病、高血壓、子癲前症等懷孕併發症，與產後數年的心血管、糖尿病、腎臟病風險上升相關，完整孕史值得納入健康評估。

妊娠糖尿病、妊娠高血壓 等問題，並不一定隨著孩子出生就失去健康意義。最新逾140萬名女性研究發現，多種懷孕併發症 與產後數年的心血管疾病 、第二型糖尿病、高血壓及慢性腎臟病發生率較高有關，甚至以前懷孕發生過的問題也值得留意。

懷孕期間發生的健康問題，可能不只是短短幾個月的事情。2026年10月刊登在《BMJ Medicine》期刊的大型研究，利用英國基層醫療資料並連結住院紀錄，分析2000年至2022年間超過140萬名曾懷孕女性，平均追蹤約4年，觀察不同懷孕併發症與之後四類疾病的關聯，包括心血管疾病、第二型糖尿病、高血壓及慢性腎臟病。

研究結果顯示，多種懷孕併發症都與女性之後至少一項心血管、代謝或腎臟疾病發生率較高有關。其中一個相當突出的結果是妊娠糖尿病。曾發生妊娠糖尿病的女性，之後第二型糖尿病的發生率約為沒有這項病史女性的7倍，同時也與日後高血壓及心血管疾病發生率較高有關。

妊娠糖尿病通常會在生產後改善，但這不代表未來的糖尿病風險也跟著消失。

懷孕期間血糖異常，可能暴露原本就存在的胰島素阻抗及代謝風險，因此即使產後血糖恢復正常，仍有必要持續關注血糖、體重、血壓等健康指標。這也是為什麼生完血糖正常了，不能完全等同於以後就沒事。

另一個明顯訊號來自懷孕期間的高血壓問題。研究發現，曾有妊娠高血壓或子癲前症的女性，之後發生高血壓的比率超過3倍，慢性腎臟病發生率則約為2倍，而心血管疾病與第二型糖尿病也有較小幅度的增加。

懷孕期間，心臟與血管必須承受比平常更大的生理負荷，因此有時會被形容為女性心血管健康的一次壓力測試。如果在這段期間出現高血壓等問題，可能提早暴露原本不容易察覺的心血管風險。

而血壓與腎臟功能又彼此密切相關，長期高血壓可能傷害腎臟，腎臟功能異常也可能進一步影響血壓，因此有相關懷孕病史的女性，產後不能只關注血壓而忽略腎臟健康。

這項研究另一個值得注意的發現，是產後憂鬱不只涉及心理健康。最近一次懷孕後發生產後憂鬱的女性，之後心血管疾病、第二型糖尿病、高血壓及慢性腎臟病等四類疾病的發生率分別高出約35%至56%。不過，這項結果尤其不能解讀成產後憂鬱造成心臟病或腎臟病。心理健康、睡眠、身體活動、社會經濟條件及原有疾病等因素都可能彼此交織，而研究本身無法釐清其中的因果關係。

過去許多研究較著重最近一次懷孕，但這次研究進一步發現，完整的懷孕史可能比單看最後一胎更有意義。無論發生在最近一次或更早的懷孕，流產、死產、胎盤早期剝離及早產等問題，都與之後至少一項心血管、代謝或腎臟疾病發生率較高有關。

這代表女性多年以前的懷孕經驗，即使當時的問題早已處理完畢，也可能提供日後健康評估的額外線索。就醫評估心血管、血糖或腎臟風險時，除了目前的體重、血壓、抽菸、家族史之外，過去的生育史也可能是值得提供給醫療人員的重要資訊。

為什麼懷孕期間的問題，會與數年後的健康狀況產生關聯？一種重要的解釋是，懷孕本身會讓心血管及代謝系統承受額外負荷，因此可能把原本隱藏的健康傾向提早顯現出來。研究平均追蹤時間約4年，因此也不宜把結果擴大解讀為到老年仍增加多少風險。

此外，研究缺乏完整的飲食及身體活動資料，約五分之一參與者也缺少族裔資料，仍可能存在其他沒有充分控制的影響因素。

對女性而言更實際的訊息是，懷孕期間曾經出現的健康問題，不必在生產後從自己的病史中刪除。它可能是身體提早發出的健康訊號。記得自己曾有妊娠糖尿病、妊娠高血壓、子癲前症等重大妊娠問題，並在日後健康檢查或就醫時主動提供這段病史，有助於更完整地評估長期健康風險。