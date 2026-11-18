糖尿病的控制，日常生活改變進食順序最為容易，先吃菜、肉，再吃飯；示意圖。(圖/123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師徐光漢因家族糖尿病史而提早控糖，透過調整進食順序、減少澱粉與規律運動，提醒高風險族群應持續追蹤血糖並培養可長期維持的生活習慣。

糖尿病 不只找上一般民眾，醫師也可能是高風險族群。醫師的母親及阿姨都有糖尿病家族史，母親更在40多歲就發病，讓他格外留意自身血糖 。

約8、9年前，台灣桃園天晟醫院新創副院長、體重管理中心主任徐光漢，發現自己的糖化血色素已達5.8至5.9%，接近糖尿病前期。為延緩疾病發生，他除定期抽血追蹤，也從飲食及運動著手控制體重，甚至改為一天只吃早、晚餐兩餐。徐光漢提醒，有糖尿病家族史及體重過重者，應定期檢查空腹血糖及糖化血色素。

1.調整進食順序:菜、肉、飯

改變進食順序最容易，先吃菜、肉，再吃飯。如何在日常生活中降低血糖波動？徐光漢認為，最容易執行的方式不是改變飲食內容，而是調整順序。

先攝取膳食纖維及蛋白質 ，不僅能增加飽足感、減少後續澱粉攝取，也有助延緩餐後血糖上升，避免大量攝取精緻澱粉後，血糖快速升高，造成較大的波動。這種進食方式對糖尿病前期及有胰島素阻抗問題的人尤其值得參考。

2.情緒性進食 多喝水改善

現代人常因工作壓力大，透過下午茶、甜點紓壓，形成情緒性進食。徐光漢建議每周吃甜點控制在一至兩次。

甜食會刺激大腦獎賞系統，帶來愉悅感，容易讓人依賴這種情緒回饋，進而反覆想吃甜食。若突然嘴饞，可以先喝一大杯水，增加飽足感，幫助降低進食衝動。

3.早餐正常吃 晚餐少澱粉

為了控制體重及血糖，徐光漢採取一天兩餐的飲食方式，通常只吃早餐及晚餐，不吃午餐，以減少每日總熱量攝取。早餐會攝取蛋白質及適量澱粉，例如麵包搭配雞蛋、豆漿，維持一般份量；晚餐則減少澱粉，飯量控制在半碗以下，以蔬菜、肉類等富含膳食纖維及蛋白質的食物為主。

他提醒，飲食控制不應採取過度極端的方式，最重要的是找到能長期維持的習慣。部分民眾為了減重，突然採取168斷食、204斷食，或三餐只吃沙拉，短期內或許能看到效果，但往往難以持續，一旦恢復原本飲食習慣，體重也易反彈。飲食仍應以均衡及原型食物為主，尤其濃湯及火鍋不宜太多。

4.沒糖尿病 也要追蹤血糖

徐光漢說，除飲食控制，運動也相當重要。他每周會陪女兒打球三次，每次約兩小時。另外，每年除了接受醫院常規健康檢查，也會額外安排一至兩次抽血，追蹤空腹血糖及糖化血色素，盡可能延緩糖尿病發生。目前他的糖化血色素維持穩定，沒有再升高。

他也觀察到，隨年齡增加，肌肉量逐漸減少，基礎代謝率也會下降，若仍維持年輕時的飲食習慣，體重容易逐年增加，這也是不少人中年發福的原因。

徐光漢提醒，沒糖尿病不代表不需要追蹤血糖，尤其有家族史、體重過重或肥胖者，更應定檢，建議每三至六個月追蹤空腹血糖及糖化血色素。空腹血糖應維持在每百毫升100毫克以下，若有體重過重問題，更應留意胰島素阻抗，因為肥胖可能使胰島素阻抗逐漸加劇，增加未來罹患糖尿病的風險。

5.忙碌上班族 三原則控糖

對於忙碌上班族，徐光漢歸納三大控糖原則：

1.以原型食物、蛋白質及蔬菜為主，減少澱粉攝取，外食吃便當可先將飯量減半。

2.戒含糖飲料，養成喝無糖飲品及白開水的習慣。

3.將運動融入生活，若無法固定安排運動時間，可利用通勤多走路、少搭電梯，以增加日常活動量。

徐光漢表示，運動有助於增加肌肉量、減少脂肪，進而改善胰島素阻抗，對體重及血糖控制都有幫助。控糖並非短期節食或激烈運動，而是透過每天一點一滴調整飲食及生活習慣，才能真正長期維持健康。