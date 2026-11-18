翁瑄甫醫師指出，預防糖尿病從少吃、減重、定期健檢做起，掌握身體變化。圖╱123RF

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，糖尿病上升與高齡化及飲食過量有關，防血糖失控的關鍵不在複雜禁食，而是重視每日總量、學會節制少吃。

●糖尿病 人口持續增加，不僅與人口高齡化有關，患者年齡也逐漸下降。醫師指出，現代人聚餐、慶祝離不開美食，社群媒體 也不斷推播美食資訊，讓過量飲食成為生活常態。

台灣台北醫學大學附設醫院新陳代謝科主治翁瑄甫醫師認為，糖尿病患者不應被貼上「不自律」的標籤，而是整體飲食環境改變下的健康問題，想預防糖尿病，不必追求複雜的飲食法則，而是學會節制，從「少吃」開始。

翁瑄甫表示，糖尿病增加有兩大原因，一是人口高齡化，隨平均壽命延長，慢性疾病盛行率也隨之提高；另一原因是現代社會追求享樂主義，代謝症候群正是享樂主義所帶來的副作用。

他觀察，以台灣為例，近年餐飲選擇愈來愈多，從吃到飽餐廳、手搖飲到各式甜點，不斷強調美味、便宜與份量，民眾也習慣透過聚餐犒賞自己，無形中攝取過多熱量。

「現在社會已把飲食標準掀掉了。」翁瑄甫說，門診經常遇到糖尿病患者委屈地說「我明明吃得不多」，但檢視飲食內容，仍有很大的調整空間，不小心吃過量，其實不全然是缺乏自制力，而是當周遭的人都吃得多，高油、高糖飲食被視為理所當然，民眾自然難以察覺自身的食量已超出身體所需。

翁瑄甫說，改善飲食不能只靠個人努力，社會也應重新思考飲食文化。如傳統辦桌不一定要準備十道菜，可以減為六至八道；公司尾牙、聚餐也不必追求豐盛與吃到飽。

翁瑄甫坦言，自己並非嚴格執行飲食計畫的人，也不會要求每天三餐固定時間，因門診時段不一，因此他更重視「定量」而非「定時」，如果早餐吃得少，其他餐次便有較多調整空間，每天會控制飲食的總量。

翁瑄甫說，自己也沒有什麼絕對不吃的東西，他也喜歡巧克力、蛋糕及各式美食，但會有所取捨。像今天已經吃巧克力，就不再吃蛋糕或餅乾；若當天有機會喝到喜歡的奶茶，早餐就不會選擇喝咖啡，到了吃到飽餐廳，會先吃喜歡的食物，吃到八分飽就會停下。

另外，他會刻意減少主食，當天主餐若是披薩，不一定吃完餅皮邊緣。而他的飲控以量為基準，為的不只是控制血糖 ，也能因為少吃而避免攝取過多熱量、油脂及鹽分，同時降低血脂、血壓、避免脂肪肝。

翁瑄甫醫師也喜歡巧克力、蛋糕及各式美食，但會有所取捨。蛋糕示意圖。（圖／123RF）