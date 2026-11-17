許多人晚上磨牙不自知，磨牙最容易受影響的是犬齒，後來再逐漸影響到臼齒，長期下來可能感受到顳顎關節卡卡、肌肉緊繃，呼籲應定期檢查，才能揪出磨牙習慣；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，夜間磨牙常先傷及犬齒，長期下來會磨平牙面、降低咬合高度，並可能引發顳顎關節卡卡、疼痛與肌肉不適，應靠定期檢查及早發現。

許多人晚上磨牙不自知，長期下來對牙齒和顳顎關節造成傷害。中華民國牙醫師公會全聯會前理事長江錫仁說，磨牙最容易受影響的是犬齒，後來再逐漸影響到臼齒，長期下來可能感受到顳顎關節卡卡、肌肉緊繃，呼籲應定期檢查，才能揪出磨牙習慣。

江錫仁表示，臨床上判斷是否有磨牙習慣，通常先觀察犬齒。正常牙齒咬合面有高低起伏，每個牙齒都有不同的咬頭與凹槽，磨牙初期通常從犬齒開始，因為下巴左右移動時，最先接觸的就是兩側犬齒，接著可能擴及小臼齒、大臼齒，原本牙齒咬合面高低起伏的咬頭，會逐漸被磨平。

江錫仁說，磨牙原因可能與壓力過大、咬合不正等因素有關，當上下排牙齒咬合不夠吻合，出現咬合干擾時，可能增加磨牙情形。

磨牙的傷害也不只侷限在牙齒。江錫仁說，長期磨牙會使牙齒咬合面持續磨損，上下顎的垂直高度因此降低，進一步影響顳顎關節。原本上下顎骨之間有關節結構及軟組織作為緩衝，但當牙齒磨損嚴重、咬合高度改變，關節承受的壓力也可能增加，像是汽車煞車皮磨損，骨頭相互摩擦的情況，造成顳顎關節障礙，患者可能出現關節卡卡、疼痛等問題。

長時間咬緊牙齒、磨牙，也會讓咀嚼肌持續承受壓力，可能變得肥大，也可能容易肌肉拉傷、痙攣等不適。

治療方面，江錫仁表示，會依患者磨牙程度及症狀選擇方式，初期可透過肌肉鬆弛藥物、物理治療像是熱敷等方式緩解；若磨牙較嚴重，已經造成明顯不適，則可使用咬合板，隔開上下排牙齒，減輕磨牙對牙齒及咀嚼系統的影響。咬合板可以配戴整天，也可以晚上再戴，但理論上配帶越久，肌肉越能放鬆。

江錫仁提醒，許多患者不知道自己有磨牙習慣，通常是在定期牙科檢查時才發現，牙醫師觀察咬合面異常後，通常會詢問患者是否會磨牙，如果自己不知道，可以問問看家人晚上是否有聽到磨牙聲音。因此，他呼籲定期牙齒檢查才能揪出磨牙習慣、及時改善。