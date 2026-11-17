專家指出，若運動只是為了達成健康目標，容易成為壓力，真正能讓人長期持續的關鍵，是找到自己喜歡的活動，讓運動成為生活的一部分，而非每天必須完成的任務；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，運動若只被視為健康任務，容易難以持續；相反地，從喜歡的活動出發，並依身體狀況調整方式，才能讓運動成為生活的一部分。

不少人為了減重 、控制血糖 或改善健康檢查數值，開始下定決心運動，卻常因工作忙碌、生活疲累而半途而廢。專家指出，若運動只是為了達成健康目標，容易成為壓力，真正能讓人長期持續的關鍵，是找到自己喜歡的活動，讓運動成為生活的一部分，而非每天必須完成的任務。

精準預防醫學會張家銘表示，國外研究以「我動，故我在」探討運動與生命意義的關係。研究指出，運動除了具有減重、預防疾病、維持肌肉量等健康效益，也具有存在性意義，當活動本身成為生活中值得享受的事情，人們就不必只依靠意志力維持運動習慣。

研究將運動的意義分為兩個層次，一是工具性意義，例如為了減重而跑步、擔心肌肉流失而進行重量訓練，或因血糖偏高而要求自己飯後散步；另一種則是存在性意義，例如喜歡清晨在公園散步、享受騎車時迎面而來的風，或透過跳舞、爬山與家人朋友相聚。這些活動不只是為了改善健康，更因為能帶來愉悅與生活連結，因而更容易持續。

張家銘說，另外研究也提到「身體素養」（Physical Literacy）概念，強調運動不只是體能表現，更包含動機、信心、身體能力、知識及理解。隨著年齡增長，身體狀況與活動能力都可能改變，民眾應學習依照自身條件調整運動方式。例如，過去喜歡打籃球的人，若因膝蓋不適無法繼續奔跑，也可以改為游泳、騎固定式腳踏車或進行適合的肌力訓練，不必因為無法維持過去的運動表現，就放棄活動。

張家銘說，但隨著年紀增加，或是經歷疾病、受傷以後，才慢慢發現，原來有些過去覺得理所當然的事情，不一定能永遠做到。但大家可以因為擔心未來生病而開始運動，也可以因為珍惜現在的生活，願意好好照顧身體。

張家銘建議，想培養運動習慣，不妨從自己真正喜歡的活動開始，例如每天散步10分鐘、晚餐後與家人走路，或利用週末騎車、爬山，逐步增加活動量。一般成年人可朝每周至少150分鐘中等強度有氧運動，以及每周2次肌力訓練的方向努力，並依個人健康狀況調整。

張家銘認為，健康還有一個很重要的目的，就是讓我們有能力做自己喜歡的事情，當身體有足夠的活動能力，生活就能保有更多選擇，可以旅行、陪伴家人、學習新事物，也能在不同的人生階段繼續探索。只要願意持續認識身體、找到適合自己的節奏，就有機會讓活動成為生活中自然的一部分。