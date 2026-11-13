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兒童ADHD恐延續到老 及早顧大腦

記者翁唯真
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精神科醫師楊聰財提醒，研究發現ADHD與晚年認知障礙及失智症風險增加有關。（圖／...
精神科醫師楊聰財提醒，研究發現ADHD與晚年認知障礙及失智症風險增加有關。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出，ADHD可能一路延續到老年，且與認知障礙及失智風險增加有關，但兩者僅是統計關聯，患者應及早治療並管理生活與慢性病。

小時候注意力不集中、做事容易分心，長大後常常健忘，老了會不會增加失智風險？注意力不足過動症（ADHD）不只是兒童問題，部分患者的症狀恐會持續至成年或一路到老年。精神科醫師楊聰財提醒，研究發現ADHD與晚年認知障礙及失智症風險增加有關，患者除了接受適當治療，也應及早管理睡眠、運動及三高等危險因子，但ADHD不代表未來一定會失智，切勿過度恐慌。

2026年10月發表於JAMA Psychiatry的研究指出，研究團隊分析美國國家衛生研究院「All of Us」研究計畫中18萬7341名50歲以上成年人，平均追蹤約10.26年，其中3026人有ADHD診斷。結果發現，ADHD組有6.7%後續出現輕度認知障礙或失智症，非ADHD組則為3.4%；經統計模型調整後，ADHD組發生認知障礙的風險比值約4.6。

楊聰財表示，ADHD是一種神經發展疾患，主要表現包括注意力不集中、過動及衝動，並非單純懶惰或不夠努力。部分患者從小就容易分心、健忘、缺乏組織能力，甚至難以管理時間，這些症狀可能持續到成年。從神經生物學來看，ADHD涉及大腦前額葉及注意力網絡的調節，也與多巴胺、正腎上腺素等神經傳導物質有關，因此患者可能明明知道事情重要，卻難以開始或持續完成。

楊聰財指出，ADHD與晚年認知障礙的關聯，可能涉及認知儲備、執行功能及生活型態等因素。部分患者長期受到注意力及執行功能困擾，可能影響學習歷程及職涯發展，進而影響認知儲備；若同時有睡眠品質不佳、憂鬱、焦慮或慢性壓力，也可能增加認知負擔。此外，高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖及吸菸等因素，也可能透過影響心血管與腦血管健康，增加認知退化風險。

不過，研究呈現的是統計上的關聯，尚不能證明ADHD就是失智症的直接原因，也不代表患者未來一定會失智，目前也沒有足夠證據認定ADHD特別容易發展成阿茲海默症或其他特定失智症。

值得注意的是，成人也可能有ADHD，所謂成人型ADHD通常是兒童時期症狀持續到成年，或早年未被診斷，並非成年後才突然發病。部分女性患者以注意力不集中、容易疲倦及組織能力不佳為主要表現，外在過動不明顯，因此容易被忽略。但若中年後才開始出現明顯健忘，甚至影響金錢管理、服藥及日常生活，就不能一概歸因於ADHD，應進一步評估是否有輕度認知障礙、失智症或睡眠障礙等問題。

若有注意力及情緒困擾，應尋求專業評估與治療，也可運用手機行事曆、鬧鐘及工作清單改善日常生活。ADHD藥物雖能改善部分患者的注意力及執行功能，但目前沒有足夠證據證明可以預防失智症，不應自行服藥或停藥。楊聰財提醒，ADHD不是失智症的判決書，與其擔心未來是否失智，不如從現在開始管理睡眠、運動及慢性疾病，及早為大腦健康打好基礎。

精華 FAQ

  • 因為部分患者的注意力與執行功能困難會長期存在，可能影響學習、職涯與認知儲備；若再合併睡眠差、情緒壓力或三高，也可能增加認知退化風險。

  • 研究分析18萬7341名50歲以上成人，平均追蹤約10.26年，結果顯示ADHD組有6.7%出現輕度認知障礙或失智，非ADHD組為3.4%，調整後風險比值約4.6。

  • 應先接受專業評估，確認是否為持續到成年或早年未診斷的ADHD；若中年後才明顯健忘，還要排除輕度認知障礙、失智症或睡眠障礙，並透過規律生活與治療改善。

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