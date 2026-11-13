就寢時間忽早忽晚 心血管疾病風險增

研究發現，入睡與起床時間變動大，嚴重心血管事件風險約增20%至23%，睡眠長度波動過大也會不利心臟健康；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 研究發現，除了睡多久，睡覺與起床時間是否規律也與心血管健康相關；睡眠作息愈不穩定，未來發生心血管事件的風險愈高。

許多人知道睡眠不足會影響心臟健康，因此努力睡滿7至8小時。不過，除了睡多久，每天是否在固定時間睡覺、起床也可能很重要。美國一項分析超過100萬晚睡眠紀錄的研究發現，睡眠作息變化較大的人，未來發生心血管疾病 的風險可能更高。

這項研究由波士頓 兒童醫院、哈佛醫學院等機構的研究人員進行，並於2026年美國心臟協會科學年會發布研究結果。

研究團隊利用美國國家衛生研究院（NIH）的All of Us研究計畫，分析10,362名成年人的睡眠資料，平均年齡53歲。參與者透過穿戴裝置記錄睡眠狀況，累積超過100萬個夜晚的資料。研究人員分析約6個月的睡眠紀錄，包括每晚睡眠時數、入睡與起床時間、睡眠品質及睡眠週期，再追蹤中位數3.7年，觀察心肌梗塞、中風 及心衰竭等心血管事件。結果發現，每天入睡、起床時間變動較大的人，發生嚴重心血管事件的相對風險增加約20%至23%。

與睡眠長度穩定性也有關

這顯示評估睡眠健康時，除了睡眠長度，也應關注作息是否規律。研究另一項重要發現，是睡眠長度的穩定性也與心血管健康有關。分析顯示，每晚睡眠長度的變異程度每增加29分鐘，綜合心血管事件的相對風險增加24%，心肌病變與心衰竭的相對風險則分別增加29%與20%。

不過，這裡的29分鐘並不是指每天晚睡29分鐘，也不是偶爾晚睡半小時就會增加24%的風險，而是長期睡眠長度波動程度的統計指標。例如平日經常只睡5至6小時，假日卻睡到9至10小時，就屬於睡眠時間落差較大的生活型態。

研究也發現，睡眠週期與部分心血管疾病存在關聯，但相關數據來自穿戴裝置估算，仍需要進一步驗證。由於這是一項觀察性研究，目前無法確認睡眠不規律是否直接造成心血管疾病。

輪班、工作壓力及其他生活習慣，也可能同時影響睡眠與心臟健康。

平日晚睡假日補眠 節奏更亂

人體有一套調節睡眠與清醒的生理時鐘，也就是晝夜節律。它會受到光線、活動及日常作息影響，協助身體在適當時間維持清醒或進入睡眠。如果每天睡覺與起床時間差異過大，生理時鐘可能難以維持穩定，進而影響睡眠品質與白天精神狀態。

尤其不少人平日因工作而晚睡、早起，到了周末再透過晚起補眠。雖然適度補眠可能有助於緩解睡眠不足，但若作息經常大幅變動，也可能讓生理時鐘更難固定。

需要注意的是，規律睡眠不能取代充足睡眠。多數成年人仍應以每晚約7至9小時睡眠為目標，同時兼顧睡眠品質與作息穩定。

讓睡眠規律 5生活習慣改善

想讓睡眠時間更穩定，不必一下子大幅改變生活方式，可以先從幾個日常習慣開始。

1.每天盡量固定起床時間：選擇符合工作及生活需求的起床時間，平日與假日盡量維持一致。

2.睡前逐漸放慢生活步調：接近就寢時間時，可以調暗燈光、減少使用手機及其他電子產品，避免讓明亮光線與刺激性活動延後睡意。

3.避免太晚攝取咖啡因：咖啡、茶及能量飲料中的咖啡因恐干擾入睡。對咖啡因較敏感的人，應提早停止飲用含咖啡因的飲品。

4.午睡不要太久：如果白天需要小睡，可考慮短暫休息約20分鐘。下午睡得太久或太晚，可能降低晚上的睡意，使原本不規律的作息更難調整。

5.長期睡不好應尋求協助：若已經調整睡眠習慣，仍持續難以入睡、經常夜醒或白天過度嗜睡，應尋求醫療評估，確認是否有失眠、睡眠呼吸中止症等問題。

睡眠健康不只是每天睡滿幾個小時，睡眠品質與作息規律性同樣值得重視。雖然目前尚無法證明固定睡眠時間就能直接預防心臟病，但建立穩定、充足的睡眠習慣，仍是值得持續實踐的健康生活方式。

（元氣網）