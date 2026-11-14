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角膜內皮層移植 救老婦0.01視力 看東西像隔白霧

記者萬于甄
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醫師提醒，角膜內皮細胞若受損恐造成視力模糊，若看東西像隔著白霧，就應及早檢查；示...
醫師提醒，角膜內皮細胞若受損恐造成視力模糊，若看東西像隔著白霧，就應及早檢查；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

角膜內皮細胞若受損會造成角膜水腫、視線模糊，台南78歲婦人經角膜內皮層移植後重見清晰，也凸顯分層移植的優點。

眼睛被稱為是靈魂之窗，但倘若角膜受傷、水腫，世界恐像被套了一層柔焦、霧濛濛的濾鏡。醫師表示，角膜內皮細胞若受損，視力恐一路模糊，因此若出現視力逐漸模糊、看東西像隔著白霧，應及早到眼科檢查，找出原因並評估適合的治療方式。

台灣台南一名78歲的婦人因左眼長期視力模糊，前往醫院就診，檢查發現其角膜嚴重水腫，視力更僅剩0.01，幾乎看不清，經醫療團隊評估，婦人接受角膜內皮層移植手術，術後1個月，原本混濁的角膜逐漸恢復透明，也讓婦人能重新看清孫子的臉龐。

台灣奇美醫院眼科部主治醫師陳欣怡表示，角膜如同相機鏡頭，必須維持透明，光線才能順利進入眼睛，而角膜最內層的內皮細胞則負責調節水分，一旦功能受損，水分便會累積在角膜內，造成水腫、混濁，導致視線就像隔著毛玻璃。陳欣怡指出，角膜內皮細胞無法自行修復，嚴重受損時恐須透過角膜移植治療，而傳統全層角膜移植手術（PKP）須置換整層角膜，傷口較大，恢復期可能超過一年，術後也可能出現不規則散光，影響視力品質。

陳欣怡說，角膜內皮層移植手術相較之下僅需移植角膜最內層的內皮細胞層及其基底膜，保留大部分健康角膜組織，具有傷口小、組織破壞少、恢復較快等優點，術後排斥反應發生率也不到傳統全層角膜移植的十分之一。她提到，台灣目前的角膜捐贈與移植現況供不應求，而角膜內皮層移植手術透過角膜分層移植，有機會可讓同一份捐贈角膜幫助更多病人，提高珍貴捐贈資源的利用價值，不過實際恢復速度與視力預後仍因個人病況而異。

精華 FAQ

  • 角膜內皮細胞負責調節角膜水分，一旦受損，水分累積就會引發水腫與混濁，患者常覺得視力逐漸模糊，看東西像隔著白霧或毛玻璃。

  • 她因左眼角膜嚴重水腫、視力僅剩0.01而接受角膜內皮層移植，術後1個月角膜逐漸恢復透明，視力明顯改善，也能重新看清孫子的臉。

  • 角膜內皮層移植只更換最內層細胞與基底膜，保留大部分健康角膜，傷口較小、恢復較快，排斥反應也明顯較低，還能提高捐贈角膜的利用效率。

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