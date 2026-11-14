心臟細菌作怪 話說不清、反應變鈍以為失智

面對突如其來的語言障礙、意識混亂，合併不明原因的反覆發燒或心雜音，千萬別只當作單純的老化、退化，及早就醫揪出心臟源頭，才能避免不可逆的遺憾。示意圖。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 長輩若突然出現語言障礙、認知變差或反應遲鈍，除了失智，更要警覺感染性心內膜炎引發的血栓栓塞，及早檢查可避免遺憾。

一個人好端端地突然話說不清楚、反應變得遲鈍，家人往往第一反應是「慘了，是不是失智了」，但元凶可能根本不在腦，而是心臟裡的細菌在作怪嗎？台灣振興醫院臉書指出，一個人突然話說不清楚、反應遲鈍，這可能與失智不同，而是心臟瓣膜的細菌贅生物如不定時炸彈，脫落後隨著血液四處流竄，打到腦部就引發缺血性中風 ，打到腎臟就造成腎梗塞。

台灣振興醫院表示，曾收治一名原本思緒敏捷、能言善道的長輩，但短短幾天內，認知與語言功能卻急遽衰退，家人焦急地送到急診。腦部電腦斷層一掃，赫然發現大腦皮質呈現典型的「楔形缺血病變」，這在醫學上是極為明確的訊號，代表有一團血塊或異物，從遙遠的源頭順著血流漂上來，精準卡死了腦部動脈。醫療團隊立刻抽絲剝繭尋找源頭，一般胸前心臟超音波先揪出主動脈瓣膜逆流，緊接著急診血液培養也亮起紅燈，長出了細菌。最終，醫師出動了解析度更高的「經食道心臟超音波」（TEE），才終於在心臟深處看見藏匿的細菌贅生物，確診為凶險的「感染性心內膜炎」。

許多人好奇，既然都做了常規的心臟超音波，為什麼還要做「經食道心臟超音波」？其實人體心臟前擋著厚厚的胸壁、肋骨還有充滿空氣的肺部，一般胸前超音波隔著這些屏障，有時就像隔著毛玻璃看風景，微小的瓣膜贅生物很容易躲過法眼。食道緊緊貼在心臟後方，兩者間完全沒骨頭或肺臟阻隔，經食道心臟超音波就是利用一根細長的軟式探頭，從口腔輕放食道，近距離特寫。

面對突如其來的語言障礙、意識混亂，合併不明原因的反覆發燒或心雜音，千萬別只當作單純的老化、退化，及早就醫揪出心臟源頭，才能避免不可逆的遺憾。