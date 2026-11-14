骨鬆致死別輕忽 定期篩檢聰明補鈣

足跟定量超音波儀器可作為骨質疏鬆初步篩檢工具，發現異常後再使用DAX進行追蹤。(記者林琮恩／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 高齡化推升骨質疏鬆風險，醫師呼籲民眾定期篩檢骨密度，並透過運動、日曬與適量補鈣預防骨折與嚴重併發症。

高齡化讓骨質疏鬆盛行率攀升，以台灣為例，50歲以上女性，每10人即有1人罹患骨質疏鬆症。醫師說，人體骨骼密度隨年紀增長降，若未能及早發現，恐導致髖關節、脊椎骨折，造成吸入性肺炎、泌尿道感染等，致死率高達5成，不亞於癌症，建議民眾透過超音波骨密度計篩檢 ，發現異常再以更精密的骨密度分析儀分析。

依照台灣骨質疏送檢驗醫材現況，隨高齡化趨勢，骨質疏鬆導致的骨折，對民眾健康影響日益加劇，建議民眾養成定期檢測骨質密度習慣。現行骨密度檢測儀，均歸類為第二類醫療器材，取得許可證的產品包括6種骨密度分析儀、1種超音波骨密度計。

臨床常使用雙能量X光吸光式測定儀（DAX）測量骨礦物質密度，通常以腰椎及髖部作為主要測量部位，依照結果計算「T值」。北醫大附醫骨科部主任吳孟晃表示，此為停經後婦女及50歲以上男性診斷骨鬆 標準，T值大於負1表示骨質正常，介於負1至負2.5間表示骨質開始流失，若小於負2.5則已是骨質疏鬆症。此外，亦可使用足跟定量超音波儀器作為初步篩檢工具，發現異常後再使用DAX進行追蹤。

吳孟晃建議，女性若有家族史，建議停經前40到50歲自費檢測一次、停經後每2年檢測一次；男性亦有更年期，也建議在50歲進一步檢測，臨床上遇到許多男性有骨鬆卻不自知，直至T值負3或負4等嚴重骨鬆時才發現，此時治療效果已不佳，為預防骨質疏鬆，建議民眾從年輕時就要多運動，有助加強骨質，也要適當接受日曬，若家中有骨折病史者，更要特別提防。市售許多鈣質補充品，民眾常不知如何選擇。吳孟晃指出，鈣質補充品包括碳酸鈣、磷酸鈣、檸檬酸鈣等，若經食藥署核可，民眾均可安心選用，若無腎臟病、結石病史，一般民眾每天可補充800至1200毫克，若補充過多容易導致鈣中毒。