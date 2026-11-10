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腦動脈瘤5毫米開刀? 視破裂風險

記者謝進盛／綜合報導
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醫師強調腦動脈瘤不是看到5毫米就要開刀，而是看整體破裂風險；示意圖。（圖／123...
醫師強調腦動脈瘤不是看到5毫米就要開刀，而是看整體破裂風險；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，腦動脈瘤不等於腫瘤，5毫米也不是開刀標準，應依個別破裂風險、病史與影像變化決定追蹤或治療。

隨著MRI、MRA等影像檢查普及，越來越多民眾意外發現腦動脈瘤，也常因「瘤」字而恐慌，醫師指出，腦動脈瘤不是腫瘤，坊間傳出「5毫米就要開刀」說法失真。

衛生福利部新營醫院神經科醫師王威仁表示，腦動脈瘤是腦動脈血管壁局部薄弱後形成的異常膨出，未破裂腦動脈瘤並不少見。他指出，高血壓、抽菸、家族史，以及過去曾發生蛛網膜下腔出血等，都是需要特別注意風險因素。不過，發現腦動脈瘤並不代表一定會破裂，真正重要的是評估個別患者未來發生破裂的風險。

對於坊間傳言「5毫米就要開刀」說法，王威仁強調，5毫米不是開刀線，更不是治療魔法數字；部分5毫米以上未破裂腦動脈瘤，經完整評估後仍可能以定期影像追蹤為主；反之，即使小於5毫米，如果位於較高風險位置、形狀不規則、持續變大，或患者具有多項風險因素，也可能需要進一步討論治療。

而是否需要處理，應綜合考量動脈瘤大小、位置、形狀、是否變化，以及患者年齡、血壓控制、抽菸史、家族史與過去病史，比較「未來破裂的風險」與「治療本身的風險」，再由專業團隊共同決定。

王威仁也提醒，部分腦動脈瘤可能不是健檢偶然發現，而是以神經壓迫症狀表現。尤其後交通動脈瘤壓迫第三對腦神經時，可能出現單側眼皮突然下垂、複視、眼球活動異常或瞳孔放大。若出現突然單側眼皮下垂，不能只當作疲勞或老化，應速就醫評估。

此外，若突然出現嚴重劇烈頭痛，並伴隨噁心、嘔吐、頸部僵硬、意識改變或肢體無力，更應立即就醫，以排除腦動脈瘤破裂造成的蛛網膜下腔出血。

新營醫院呼籲，民眾檢出腦動脈瘤不必因「瘤」字過度恐慌，透過神經科、神經外科及影像專業評估，才能選擇最適合追蹤或治療策略。

精華 FAQ

  • 不是。未破裂腦動脈瘤常可先觀察，是否治療要綜合評估大小、位置、形狀、是否變大，以及高血壓、抽菸、家族史等風險，再比較破裂風險與治療風險。

  • 沒有絕對依據。醫師指出，5毫米不是開刀線，也不是治療的魔法數字；有些超過5毫米者仍可追蹤，小於5毫米但位置危險或形狀不規則者，反而可能需要治療。

  • 若突然劇烈頭痛，合併噁心、嘔吐、頸部僵硬、意識改變或肢體無力，應立即就醫；若單側眼皮下垂、複視、眼球活動異常或瞳孔放大，也要盡快評估。

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