常吃超加工食品 恐損腦血管

優先選擇蔬果、魚類、豆類、全穀類等，對大腦健康有益。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大研究指出，中年人若經常攝取超加工食品，腦部MRI較易出現血管損傷徵兆，且體脂肪較高，但認知功能未必立即下降，飲食與血管風險管理仍很重要。

餅乾、泡麵、含糖飲料與冷凍即食餐方便又省時，但吃太多可能與腦部健康有關。

最新研究發現，經常攝取超加工食品的中年人，不僅體脂肪較高，腦部影像也更容易出現血管損傷徵兆，即使記憶力和思考能力尚未明顯下降，也值得留意。

2026年10月發表在《JAMA Network Open》期刊的研究，分析加拿大 8,783名35至69歲、沒有心臟病史的成年人，透過飲食問卷了解超加工食品攝取情形，並利用磁振造影（MRI）檢查腦部血管健康，同時評估體脂肪及認知功能。

研究發現，相較於超加工食品攝取量最低的族群，攝取量最高者出現腦血管損傷影像徵兆的勝算高約40%。這些變化包括無症狀的腦梗塞病灶，以及反映腦部小血管異常的影像表現。

健康中年人 腦變化不易察覺

值得注意的是，研究對象多為尚未出現明顯健康問題的中年人，部分腦部變化可能在日常生活中毫無症狀，並不容易察覺。

不過，研究所指的40%是統計上的勝算增加，不代表每個人罹患中風的機率直接增加40%，也不能據此認定超加工食品會造成腦損傷。

研究另一項值得關注的發現，是超加工食品攝取較多的人，雖然腦部MRI較容易觀察到血管損傷徵兆，但認知功能測驗並未呈現一致且顯著的下降。

這意味腦部影像變化與日常感受到的記憶力、思考能力，不一定會同步出現異常。

腦部小血管負責供應腦組織血液，當血管長期受到高血壓、糖尿病或其他心血管危險因子影響，可能出現白質病變或微小梗塞。

部分病灶不會造成明顯症狀，卻可能與未來中風、認知功能下降等風險有關。因此，沒有健忘或注意力下降，不代表腦血管一定完全健康。

超加工食品 易增加體脂肪

研究同時發現，超加工食品攝取較多者，整體體脂肪及腹部內臟脂肪也較高。

所謂超加工食品，通常是經過多道工業製程、使用多種配料或食品添加物製成的產品，例如部分含糖飲料、洋芋片、甜味早餐穀片、泡麵及即食冷凍餐。

這類食品往往容易取得、保存方便，但部分產品含有較多鈉、添加糖及飽和脂肪，膳食纖維則相對不足。

若長期大量攝取，可能不利於體重、血壓及血糖控制，而這些因素也與腦血管健康密切相關。

不過，並非所有加工食品的營養品質都相同。購買食品時，仍應以整體飲食組合及營養標示判斷。

保護腦血管 維持飲食4習慣

比起完全禁止某一類食品，更重要的是減少營養品質不佳的超加工食品，並建立能長期維持的飲食習慣。

1.以原型或少加工食物為主

正餐優先選擇蔬菜、水果、豆類、全穀類、魚類及其他優質蛋白質來源。

2.減少含糖飲料與高鹽零食

以白開水、無糖茶取代含糖飲料，零食則留意糖、鈉及飽和脂肪含量。

3.購買包裝食品先看營養標示

比較產品的糖、鈉、脂肪與膳食纖維含量，避免只憑健康或天然等宣傳字眼選購。

4.同時管理腦血管危險因子

維持規律運動、健康體重，並控制血壓、血糖及血脂，對保護心血管與腦部健康同樣重要。

對一般民眾而言，這項研究報告提供的是重視中年飲食與腦健康的理由，而不是宣稱只要能戒掉超加工食品，就能夠預防中風或失智症。

研究發現，超加工食品攝取多者體脂肪與腹部內臟脂肪也較高；示意圖。（圖／123RF）