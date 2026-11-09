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常用褪黑激素助眠 心衰竭風險增

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研究發現， 服用1年以上外源性褪黑激素的患者，在5年內被診斷出心臟衰竭的比率，比...
研究發現， 服用1年以上外源性褪黑激素的患者，在5年內被診斷出心臟衰竭的比率，比沒有服用紀錄的失眠患者，風險顯著高出89%；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

美國研究發現，長期服用褪黑激素的失眠患者，5年內心衰竭、住院與死亡風險較高，但專家強調這是觀察性結果，未證明褪黑激素直接致病。

只要失眠、睡不好有些人就會服用褪黑激素，但長期服用是否真的安全，仍有討論與關注的空間。根據美國一項最新研究發現，長期（使用1年以上）服用外源性褪黑激素的患者於5年內被診斷出心臟衰竭的比率為4.6%，沒有服用紀錄的失眠患者僅2.7%，風險顯著高出89%。

研究相關性 不等於因果關係

科學新聞網站《Science Alert》報導，美國心臟協會（AHA）於2025年11月科學年會公布這項研究摘要。研究團隊分析13萬828名失眠成人的電子病歷，比對至少有1年褪黑激素處方紀錄者與沒有相關處方紀錄者，追蹤兩組人員5年內的健康結果。結果發現，長期使用退黑激素者，5年內被診斷心衰竭的比率為4.6％，高於沒有相關處方紀錄者的2.7％，相對風險增加約89％。此外，分析亦發現，長期使用褪黑激素者因心臟衰竭住院的可能性約為對照組的3.5倍，全因死亡比率也達7.8％，高於對照組的4.3％。

美國心臟協會（AHA）指出，上述研究引發外界對長期使用褪黑激素安全性的疑慮，但仍需進一步研究確認。台灣國軍桃園總醫院心臟內科主治醫師曾國翔於社群平台臉書（Facebook）表示，「相關性」不等於「因果關係」，這是一項觀察性研究，並不能證明是褪黑激素直接危害了心臟。真正讓心臟衰竭的幕後黑手，可能與患者背後「極度嚴重的慢性失眠、焦慮或未確診的睡眠呼吸中止症」相關。

心衰竭恐與慢性失眠相關

一般而言，人體於夜間會自然分泌褪黑激素（0.1～0.3mg），但市售補充品的劑量（常見劑量約為5～10mg）可能遠高於人體自然分泌量，長期服用可能會對身體造成影響。至於為什麼長期使用褪黑激素的患者心臟衰竭與死亡風險也較高？身心科與心臟科醫師指出，背後可能涉及兩大關鍵。

1.慢性失眠引發「夜間交感神經風暴」

需要吃助眠劑超過1年的患者，夜晚大腦處於「過度警覺（Hyperarousal）」狀態，當交感神經整晚過於活躍、壓力荷爾蒙（皮質醇）居高不下，就會導致「夜間高血壓（Non-dipping BP）」。久而久之就會導致心肌肥厚、僵硬，最終便可能走向心臟衰竭。

2.「睡眠呼吸中止症（OSA）」

許多人半夜頻繁醒來，其實是因為睡覺打呼、呼吸道塌陷造成「反覆嚴重缺氧」。長期放任睡眠呼吸中止症不管，可能反覆缺氧及血壓波動，提升肺高壓與心臟衰竭的風險。

曾國翔表示，這項最新研究提醒，應該找出睡不好的真正根源，並以陽光、營養與運動來重建生理時鐘，才是保護心臟健康的根本之道。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=72210

精華 FAQ

  • 研究顯示，長期使用1年以上褪黑激素的失眠患者，5年內心衰竭比率較高，心衰竭住院機率約為3.5倍，全因死亡率也高於未使用者。

  • 因為這是觀察性研究，只能看到兩者相關，不能證明因果。醫師認為，真正影響心臟的可能是長期嚴重失眠、焦慮，或未被診斷的睡眠呼吸中止症。

  • 可能與夜間交感神經過度活躍、血壓長期不下降，導致心肌負荷增加有關；也可能是睡眠呼吸中止症造成反覆缺氧、血壓波動，進一步提升心衰竭風險。

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