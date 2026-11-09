突發耳鳴、單側聽力降 速就醫

醫師提醒，熬夜、壓力大都可能引發耳鳴，若持續性、反覆發作並影響生活，應就醫評估；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 秋冬氣溫變化易引發鼻過敏與耳咽管失衡，造成耳悶、耳鳴；若症狀持續、單側聽力下降或合併眩暈，應及早就醫檢查並做好日常保養。

秋冬季節交替，不少人會發現耳朵開始出現奇怪的聲音，有時像蚊子在耳邊飛，，甚至伴隨耳悶、聽力模糊。部分民眾以為只是天氣變冷、睡眠不足，沒想到耳鳴卻反覆發作，嚴重時連工作、睡眠都受到影響。

耳鳴成因多元 及早確認

對此，中醫師徐瑋憶表示，秋冬氣溫變化大，鼻過敏、感冒及上呼吸道感染也較常見，可能影響耳咽管的通氣功能，讓中耳壓力調節出現問題，進而產生耳悶、耳內壓迫感，部分患者也會同時感覺耳鳴。不過，耳鳴的成因相當多元，並非所有耳鳴都是內外耳壓力差所造成，若症狀持續或突然發生，仍應及早就醫確認原因。

徐瑋憶指出，耳朵不只是負責聽覺，也需要維持適當的壓力平衡。秋冬氣溫驟降，鼻過敏、鼻塞或感冒發作時，鼻咽部黏膜可能腫脹，影響耳咽管正常開啟，使中耳通氣不順，造成中耳與外界的壓力調節失衡。這時就可能出現耳朵悶塞、彷彿隔著一層膜聽聲音，或吞口水時耳內有聲響等現象。

耳鳴的成因相當多元，除了耳咽管的問題，還可能與內耳疾病、聽力退化、噪音暴露、耳垢阻塞、藥物影響或其他健康因素有關。民眾若是只有耳鳴，沒有明顯鼻塞等症狀，也不能直接認定是耳咽管出了問題。但若是合併眩暈、聽力下降或單側持續耳鳴，更應提高警覺，盡速就醫接受檢查。

中醫依個人體質辨證調理

從中醫角度來看，耳鳴的成因與個人體質、生活習慣及身體整體狀態有關，臨床上會依照症狀表現進行辨證，而不是所有耳鳴都使用同一種調理方式。例如長期熬夜、工作壓力大、容易煩躁，且耳鳴聲較明顯的人，中醫師會評估是否伴隨肝火偏旺等證候；如果經常感到疲倦、食慾不佳、精神不濟，則可能需要從脾胃功能與氣血狀態進一步辨別；若同時有腰痠、睡眠不佳等情形，也需綜合評估其他可能的證候。

徐瑋憶提醒，中醫所說的「肝火旺」、「腎虛」等辨證概念，不等於現代醫學診斷的肝臟或腎臟疾病，也不能單憑耳鳴就自行判斷體質。臨床上應先釐清耳鳴的可能原因，再依個別狀況選擇合適的中醫調理方式。

日常保養4原則 遠離耳鳴

1.控制鼻過敏與鼻塞

秋冬季節容易出現鼻過敏等症狀，建議減少接觸已知過敏原，同時保持環境清潔。若鼻塞、流鼻水等症狀持續，應適時就醫，不要長期自行使用鼻噴劑或其他藥物。

2.避免用力擤鼻涕

鼻塞時應輕柔地分側擤鼻，避免過度用力增加耳部不適。若感到耳悶，可嘗試吞嚥、打哈欠等溫和動作。若出現疼痛的感覺，則不要勉強用力鼓氣。

3.減少噪音刺激

長時間使用耳機、音量過大或暴露在高噪音環境，都可能傷害聽力並加重耳鳴。使用耳機時應控制音量及時間，工作環境嘈雜時也要做好聽力防護。

4.維持規律作息

熬夜、壓力及睡眠不足可能讓耳鳴更加明顯。建議養成規律睡眠時間，適度運動，避免過量攝取咖啡因或飲酒。倘若耳鳴影響入睡，也可透過放鬆練習，改善睡眠品質。

最後，徐瑋憶提醒，雖然秋冬季節確實較容易耳鳴，但民眾也不應掉以輕心。除了持續性、反覆發作並影響生活的耳鳴，需就醫評估外；若耳鳴突然發生，特別是合併單側聽力下降、耳朵明顯悶塞，也應立即尋求耳鼻喉科治療，因為突發性聽力損失有時會被誤認為只是耳朵塞住，延誤處理可能會影響聽力恢復。此外，若耳鳴伴隨劇烈眩暈、走路不穩、臉部歪斜、肢體無力或說話不清，更應立即就醫，以排除嚴重疾病的可能。

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