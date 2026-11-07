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非老化 多發性骨髓瘤好發逾65歲

記者李樹人／綜合報導
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多發性骨髓瘤四大警訊為高血鈣、腎衰竭、貧血、骨痛，主要症狀為虛弱、疲倦、提不起勁...
多發性骨髓瘤四大警訊為高血鈣、腎衰竭、貧血、骨痛，主要症狀為虛弱、疲倦、提不起勁、下肢水腫、腎功能衰竭等。示意圖。(123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

多發性骨髓瘤多見於65歲以上族群，常因骨痛、貧血與腎功能異常被誤認老化；專家提醒及早辨識警訊，並優先採用四合一療法以提升治療成效。

60多歲陳先生退休後常覺腰痠背痛，以為腰椎退化、骨刺，看過骨科、復健科，物理復健幾個月，但不見起色。在一次輕微碰撞，竟意外骨折，血液檢查發現，嚴重貧血、腎功能惡化，轉介至血液腫瘤科，確診為「多發性骨髓瘤」。

中華民國血液病學會理事長、台大教授侯信安指出，多發性骨髓瘤四大警訊為高血鈣（C）、腎衰竭（R）、貧血（A）、骨痛（B），主要症狀為虛弱、疲倦、提不起勁、下肢水腫、腎功能衰竭等，且易骨折。

侯信安說，因多發性骨髓瘤症狀並不典型，加上多數病人發病時年逾65歲，因此常被認為單純老化所致，延誤治療時機。

不少患者與陳先生一樣，看過家醫科、骨科、復健科，最後血液報告異常，才被轉介至血液腫瘤科，但有些人腎臟功能嚴重受損，面臨洗腎厄運，無法痊癒，僅能持續用藥，避免疾病復發或惡化。

治療上，過去第一線治療以傳統三合一療法為主，近年國際治療指引全面轉為「四合一療法」，也就是在傳統處方中加入CD38單株抗體標靶藥物，因藥價較高，起初被歸在第三線用藥，但臨床證實，愈早 使用，療效更為明顯，歐美先進國家已將「四合一療法」當成多發性骨髓瘤第一線治療用藥。

侯信安指出，相較於傳統三合一療法，新診斷多發性骨髓瘤患者於第一線使用含抗CD38單株抗體的四合一療法，可帶來更深且更持久的治療反應，並顯著延長無惡化存活期、降低疾病惡化或死亡的風險。大型第三期臨床試驗顯示，四合一療法可大幅提高可測量殘存疾病陰性率，且其療效優勢在高疾病分期或高風險細胞遺傳學患者中亦可觀察到，有助於延緩疾病復發並改善長期疾病控制。

「對抗惡性血液腫瘤，第一線治療時，就應拿出最好的武器。」侯信安說，如果能在發病初期給予適當治療，就有機會爭取更長久且穩定的控制期。侯信安也提醒，各科醫師如收治貧血、蛋白尿、骨痛與腎功能衰退等患者，務必提高警覺，及早轉介確診，讓患者盡早接受治療。

精華 FAQ

  • 因為患者多在65歲以上發病，初期又常出現腰痠背痛、疲倦或虛弱等非典型症狀，容易被當成退化、骨刺或一般老化，因而延誤轉診與治療。

  • 四大警訊是高血鈣、腎衰竭、貧血與骨痛，也就是CRAB。若合併提不起勁、下肢水腫、腎功能惡化或容易骨折，更應提高警覺。

  • 四合一療法是在傳統三合一處方中加入CD38單株抗體，臨床證實可帶來更深更持久的反應，延長無惡化存活期，並降低疾病惡化或死亡風險。

台大

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