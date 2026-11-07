我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

下肢靜脈曲張30年 恐肺栓塞致命

記者黃寅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
婦人以雷射消融術合併硬化劑治療，不僅症狀改善，原本的凹凸不平也大幅恢復平整。圖／...
婦人以雷射消融術合併硬化劑治療，不僅症狀改善，原本的凹凸不平也大幅恢復平整。圖／長安醫院提供

AI摘要

文章摘要整理：

68歲婦人長年忽略下肢靜脈曲張，因近期疼痛腫脹就醫後接受雷射消融與硬化劑治療，症狀與腿部外觀明顯改善，醫師也提醒應及早處理以降低血栓與肺栓塞風險。

一名68歲婦人右下肢靜脈曲張30多年，早年因未有不適而未積極處理，但近期曲張逐漸加重並感到疼痛腫脹，經醫師以血管超音波評估，並排除靜脈血栓後，以雷射消融術合併硬化劑治療，不僅症狀改善，原本的凹凸不平也大幅恢復平整。

婦人說，早在10到20年前右小腿和雙膝後方就開始浮現宛如顆粒團塊的血管，皮膚看起來凹凸不平，因毫無痛感而長期忽略，直到近日出現疼痛、腫脹與沉重感，才急忙就醫。

台灣長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，靜脈曲張是瓣膜功能受損、血液逆流引發的血管病變，俗稱「浮腳筋」。研究指出，靜脈曲張患者罹患「靜脈血栓」的機率高達一般人的5.3倍，可能發生致命的「肺栓塞」風險也高出1.73倍，因此建議積極治療。

他說，目前手術可區分為「熱消融」與「醫療膠水」兩大類，熱消融是以雷射或射頻的熱能，在超音波導引下讓病變靜脈收縮閉合；醫療膠水則是透過導管將生物膠注入病變靜脈，像貼貼紙一樣把血管黏合。兩者皆採取微創方式，傷口僅針孔大小、免住院且當天即可返家，隔天即可恢復日常活動。

鄭詩璁說，婦人雙側下肢靜脈曲張、且右側大隱靜脈逆流較嚴重，幸好未發現靜脈血栓。經討論後，患者選擇雷射消融術，搭配雙側下肢硬化劑治療，利用藥劑讓周邊分支的曲張血管自然萎縮。術後配合穿著醫療彈性襪並定期回診，追蹤狀況良好；原本小腿及近腳踝處明顯突起的血管團塊已消退撫平，疼痛與腫脹感也大幅改善。

他說，靜脈曲張屬不可逆的血管疾病，輕症可靠彈性襪、抬腿、避免久站久坐來控制，症狀明顯才需評估介入治療。由於治療後仍可能復發，因此須定期追蹤。若發現腿部浮現青筋、皮膚暗沉，且痠脹、腫痛或抽筋在傍晚或久站久坐後明顯加重，應及早治療，並切記「不痛不代表沒事」。

精華 FAQ

  • 她右下肢靜脈曲張已超過30年，早年因不痛而未治療，近期卻出現疼痛、腫脹與沉重感，經血管超音波評估後，排除血栓，再接受雷射消融合併硬化劑治療。

  • 醫師指出，靜脈曲張是瓣膜受損造成血液逆流的疾病，研究顯示患者罹患靜脈血栓機率高達一般人的5.3倍，發生致命肺栓塞的風險也高出1.73倍。

  • 治療可分熱消融與醫療膠水兩類，皆屬微創且可當天返家；輕症則可先靠彈性襪、抬腿、避免久站久坐控制，術後仍需穿彈性襪並定期回診追蹤。

上一則

男性生殖器多長才正常？研究揭平均尺寸 45%男人想再大一點

延伸閱讀

68歲婦癌症化療後左腿腫脹 靜脈狹窄作祟

68歲婦癌症化療後左腿腫脹 靜脈狹窄作祟
30歲女長期頭痛、睡不好 鼻竇炎+黴菌感染惹禍

30歲女長期頭痛、睡不好 鼻竇炎+黴菌感染惹禍
60歲男發高燒以為流感 吃藥沒好還劇烈腰痛 揪出腰椎感染

60歲男發高燒以為流感 吃藥沒好還劇烈腰痛 揪出腰椎感染
50歲後 為何老是腰痠背痛

50歲後 為何老是腰痠背痛

熱門新聞

不是中老年人才會中風，安徽合肥日前就有一名年僅14歲的國中女生出現急性腦中風。（取材自上海文匯報）

14歲國中女生急性腦中風 平日飲食習慣曝光 「愛吃這些東西」

2026-11-01 03:38
鮭魚的油脂屬於富含 Omega-3脂肪酸的優質好油，有助於抗發炎。(圖／123RF)

平常有吃魚、補充魚油就夠了？ 營養師揭油脂攝取3大迷思

2026-11-04 22:11
中醫師周宗翰說，長期暴露於烹調油煙可能增加健康風險，建議烹調前就開啟抽油煙機，料理結束後繼續運轉一段時間，並保持室內通風，不要為了省電，炒完菜立即關閉抽油煙機。（圖／123RF）

省小錢恐賠上健康 醫揭9大傷身習慣：隔夜菜、劣質染髮劑須注意

2026-10-31 22:40
男性經常高估或誇大生殖器尺寸，因為社會文化將生殖器大小與男子氣概、個人價值及帶給伴侶快感的能力緊密連結在一起。（路透 / alamy）

男性生殖器多長才正常？研究揭平均尺寸 45%男人想再大一點

2026-11-06 04:42
營養師提醒，若覺得過度依賴咖啡因，可先以茶取代咖啡，或是喝一半紅茶混合一半咖啡，享受咖啡因的同時，逐步減少咖啡因攝取。（123RF）

一天不喝咖啡就精神不濟 營養師建議用「這飲品」取代

2026-11-03 04:12
黃凱軍醫生提醒，甲狀腺異常、慢性疼痛、胃酸反流、夜尿等，都可能藏在睡不好的背後。如果原本睡得不錯，最近卻明顯變差，或已經影響工作、學習和生活，就值得請醫生查找原因，而不是只想著找點東西把自己「哄睡」。(圖／123RFF)

🎙️睡不好別只怪想太多 失眠也要查身體原因

2026-11-03 09:35

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯