飲控+運動 有效緩解第2型糖尿病

研究發現，部分年輕型第2型糖尿病患者透過密集飲食控制與規律運動，6個月後54%患者能達緩解，但仍需持續追蹤。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 研究顯示，年輕型第2型糖尿病患者在醫療監督下接受低熱量飲食與規律運動，6個月後可讓過半患者達到緩解，但仍需持續追蹤與管理。

第2型糖尿病 一定要終身吃藥嗎？最新研究發現，部分年輕型第2型糖尿病患者透過密集飲食控制與規律運動，6個月後有超過半數達到糖尿病緩解標準。

研究也發現，減重過程中不只減少體脂肪，還可能保留肌肉，有助改善整體代謝健康。

持續半年 過半患者達緩解標準

2026年10月發表在《The Lancet Regional Health – Americas》期刊的一項隨機臨床試驗，針對96名18至45歲、患有第2型糖尿病且有肥胖問題、未使用胰島素的成年人進行研究。

研究將參與者分成兩組，其中50人接受密集飲食與運動介入，另外46人接受一般糖尿病照護。

介入組在前12周每天攝取800至900大卡，初期使用營養配方代餐，之後逐漸加入一般食物。同時，每周接受兩次有氧與阻力訓練，並自行運動一次。後12周則轉為體重維持飲食，持續自主運動。

結果顯示，24周後，介入組有27人達到糖尿病緩解標準，占54%，一般照護組則只有2人，占約4%。

研究所稱的緩解，是指糖化血色素（HbA1c）低於6.5%，且至少12周未使用降血糖藥物。

不過，緩解不等於糖尿病已經痊癒，未來仍可能因體重回升或其他因素再次出現高血糖，因此必須持續追蹤。

減重不只減脂 運動有助保留肌肉

研究也發現，密集介入組在24周後平均減重8.4公斤，一般照護組則平均減少1.2公斤。進一步比較發現，介入組比對照組平均多減少約7.5公斤體重，其中約6.6公斤來自體脂肪的額外減少。

值得注意的是，研究團隊透過影像分析發現，介入組在明顯減重的同時，仍能相對保留肌肉量，肌肉品質、體能及部分心血管健康指標也有所改善。減重時若只依賴大幅減少熱量，可能同時流失脂肪與肌肉。

肌肉不僅影響體力，也是葡萄糖利用的重要組織，因此保留肌肉對糖尿病患者具有重要意義。適當結合肌力訓練與有氧運動，可能有助於改善身體組成。不過，這項研究沒有另外設置單純節食組，因此尚不能確認增加運動能使糖尿病緩解率提高多少。

緩解不是治癒 勿自行停藥

第2型糖尿病與胰島素阻抗、胰島素分泌功能異常等因素有關。對部分體重過重的患者而言，減重可能改善胰島素敏感性，使血糖逐漸下降，甚至在不用降血糖藥物的情況下，維持低於糖尿病診斷標準的血糖。但即使達到緩解，仍須持續追蹤糖化血色素、體重及心血管健康狀況，不能視為永久治癒。

此外，這次研究採取的每天800至900大卡飲食，是在專業團隊監督下進行，並依患者狀況調整藥物，並不適合一般人自行模仿。研究中有43名介入組參與者出現至少一項不良事件，主要包括便秘、頭痛、頭暈及疲倦等，雖未發生嚴重不良事件，仍顯示密集介入需要醫療監督。

對糖尿病患者而言，較實際的做法是與醫療團隊討論適合自己的減重目標，透過均衡飲食、適度減少熱量、規律運動及肌力訓練改善代謝健康，避免自行停藥或過度節食。糖尿病緩解的關鍵不只是短期讓血糖下降，更重要的是能否長期維持體重、肌肉與良好的血糖控制。

這項研究目前追蹤24周，未來仍需更多研究確認緩解效果能維持多久。