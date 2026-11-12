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睡眠呼吸中止症警訊 打鼾、頻繁夜尿都上榜

翁唯真
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睡眠呼吸中止症的特徵是夜間反覆發生呼吸暫停，長期下來會導致身體無法獲得足夠的休息...
睡眠呼吸中止症的特徵是夜間反覆發生呼吸暫停，長期下來會導致身體無法獲得足夠的休息，忽視治療恐增3倍中風機率。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫界指出睡眠呼吸中止症在台灣診斷率僅約1成，民眾若有打鼾、夜尿、白天精神差等症狀，應及早接受睡眠檢查與評估。

全球約有10億人受睡眠呼吸中止症（OSA）困擾，以台灣為例，只有約1成患可以接受診斷及治療，台灣睡眠醫學學會理事長呼籲，大多數民眾缺乏病識感，建議民眾若出現打鼾、夜尿等狀況可以就醫檢查。目前除了到院接受睡眠檢測外，也可以透過非穿戴式居家檢測儀檢測。

台灣睡眠醫學學會理事長莊立邦表示，台灣約有近200萬人受睡眠呼吸中止症困擾，而全球約10億人中有約4.2億有中重度呼吸中止症。阻塞型睡眠呼吸中止症不只是睡覺打呼，患者睡眠期間可能反覆出現呼吸中止、缺氧，導致睡眠品質不佳，白天精神不濟、注意力下降，增加交通事故及公共安全風險。

莊立邦說，睡眠呼吸中止症與多種慢性疾病有關，可能增加高血壓、心律不整及中風風險，也與血糖代謝異常、肥胖及脂肪肝等問題具有關聯。部分患者還會出現夜尿情形，甚至一晚起床如廁兩、三次，若長期忽略，恐影響生活品質及健康。

莊立邦表示，臨床上若民眾有嚴重打呼、睡眠期間呼吸停止、白天精神不佳或頻繁夜尿等情形，都應提高警覺；若本身肥胖、脖圍較粗、下巴後縮，也可能是睡眠呼吸中止症的高風險族群，可至睡眠門診接受評估。

不過莊立邦坦言，台灣的診斷率及治療率偏低僅約一成，除了部分民眾認為打呼只是睡得熟，未意識到背後可能潛藏疾病，另一個關鍵問題是檢查量能不足。傳統檢查睡眠檢查（PSG）是目前標準檢查方式，但患者必須在醫院過夜，且需要睡眠技師協助，受到檢查床數及人力限制。

莊立邦說，目前近年科技發展帶來新的檢測方式，包括床墊感測器、智慧衣及雷達波等非接觸式技術，讓患者不必配戴設備。

台北醫學大學醫學院教授劉文德表示，目前也研發出居家睡眠檢查HSAT，透過雷達感測民眾可以在家安心檢測，無須穿戴。只要透過看診，醫師評估可以使用，到家中依照狀況區分檢測天數，再回到醫院檢查即可。

精華 FAQ

  • 因為患者睡眠時可能反覆呼吸中止與缺氧，造成睡眠品質變差、白天精神不濟與注意力下降，進一步提高交通事故與公共安全風險。

  • 若有嚴重打呼、睡眠中呼吸停止、白天精神不佳或頻繁夜尿，尤其是肥胖、脖圍較粗、下巴後縮者，都應提高警覺並到睡眠門診評估。

  • 傳統標準檢查是住院過夜的PSG，近年也發展出床墊感測器、智慧衣、雷達波等非接觸式技術，以及可在家進行的HSAT，提升檢測便利性。

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