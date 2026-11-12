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腎臟健康別只看抽血數據 留意「泡、水、高、貧、倦」5警訊

王思慧
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腎臟健康不能只看抽血數據，若尿液出現細緻綿密、類似啤酒泡沫的泡泡，靜置5分鐘仍未...
腎臟健康不能只看抽血數據，若尿液出現細緻綿密、類似啤酒泡沫的泡泡，靜置5分鐘仍未消散，應盡速就醫檢查；示意圖。(圖/123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，評估腎功能除抽血看肌酸酐與腎絲球過濾率，也要驗尿看蛋白尿；若出現久不散的泡沫尿或「泡、水、高、貧、倦」警訊，應及早就醫找原因。

「上完廁所別急著沖水」醫師提醒，腎臟健康不能只看抽血數據，尿液中的蛋白尿也是重要指標，若尿液出現細緻綿密、類似啤酒泡沫的泡泡，靜置5分鐘仍未消散，應盡速就醫檢查，及早發現腎臟病變。

台灣花蓮慈濟醫院腎臟內科醫師鄧子聰表示，評估腎功能主要有兩大指標，一是抽血檢查肌酸酐，換算腎絲球過濾率；二是透過驗尿檢查是否有蛋白尿，即使腎功能數值看似正常，只要出現大量蛋白尿，就可能代表腎臟已受損，未來腎功能惡化、進展至洗腎的風險也會增加，罹患心臟衰竭、中風心血管疾病的風險也可能升高。

他分享，一名80多歲的罹患糖尿病的阿嬤，糖化血色素長期控制在7%以下，過去也沒有蛋白尿，卻在一次常規檢查中發現每日尿蛋白排出量突然超過3.5公克。

經心臟內科醫師轉介腎臟科評估，發現阿嬤沒有糖尿病視網膜病變，病程也不符合典型糖尿病腎病變。

進一步接受腎臟切片後，確診為腎絲球病變，透過精準調整藥物治療，後續蛋白尿逐漸恢復正常，成功穩定腎功能。鄧子聰指出，發現腎功能異常或蛋白尿，首要任務是找出病因，先排除結石、攝護腺肥大造成的尿路阻塞，以及服用消炎止痛藥引起的急性腎損傷等可逆因素，不能將腎臟問題一概歸因於糖尿病。

至於如何觀察尿液，鄧子聰說，排尿衝力產生短暫氣泡通常幾秒內就會消散；若出現細緻綿密、長時間不散的泡沫，則應提高警覺，但仍須透過尿液檢查確認，提醒民眾留意「泡、水、高、貧、倦」5大警訊，包括泡沫尿、水腫、高血壓、貧血及疲倦無力。

鄧子聰表示，目前已有多種藥物可協助穩定腎功能，及早掌握腎臟健康。

精華 FAQ

  • 因為抽血數值正常不代表腎臟沒有受損，尿液中的蛋白尿也是重要指標。若蛋白尿明顯增加，可能代表腎臟已受傷，未來腎功能惡化、甚至走向洗腎的風險都會上升。

  • 排尿時因衝力出現的短暫氣泡通常幾秒就會消散；但若是細緻綿密、像啤酒泡沫一樣，而且靜置5分鐘仍不散，就要懷疑可能有蛋白尿，應盡快接受尿液檢查。

  • 醫師會先排除可逆因素，例如結石、攝護腺肥大造成的尿路阻塞，或服用消炎止痛藥引起的急性腎損傷；不能直接把腎臟問題都歸因於糖尿病，必要時還會進一步檢查與治療。

中風 心血管疾病 糖尿病

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