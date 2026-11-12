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旋轉肌腱斷裂 微創手術＋再生貼片救回靈活度

趙容萱
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AI摘要

文章摘要整理：

台中榮總以微創關節鏡修補結合膠原蛋白再生貼片，成功協助肩部旋轉肌腱全層斷裂患者恢復活動力，也提醒肩痛久未改善應及早就醫。

49歲張姓男子去年7月騎機車跌倒撞斷右肩，復原期間左肩長期代償受力出現疼痛，原以為是拉傷，經推拿、吃藥等仍未緩解，愈拖愈嚴重，嚴重到無法穿衣取物。

張姓男子今年2月始就醫，即查出肩部2條旋轉肌腱完全斷裂，經接受微創關節鏡手術修補並搭配再生貼片，隔天出院，6個月後已能輕鬆取用高處物品、騎車，如今生活不受影響。

台灣台中榮總骨科部運動醫學科主任說明，旋轉肌腱由棘上肌、棘下肌等四條肌腱組成，負責肩關節的舉升與旋轉。肌腱斷裂是中老年人肩痛的主因之一，近年因車禍傷害增加、運動風氣盛行，加上影像檢查進步，中壯年肌腱斷裂明顯增多。

台灣台中榮總骨科部運動醫學科主任李坤燦說明，微創關節鏡手術能透過1公分微小傷口將肌腱固定回骨頭，由於肌腱本身血液供應少、受傷後養分難以送達，加上肩膀日夜活動張力大，文獻顯示，肌腱全層破裂經手術治療後再斷裂比例超過30%；其中高齡、糖尿病、高血脂、抽菸、骨質疏鬆，或肌肉已脂肪化萎縮者更高。

台灣台中榮總為降低高風險病人再斷裂率，導入膠原蛋白再生貼片，已累積約40例臨床經驗。

李坤燦說明，貼片是郵票大小、厚度不到1公釐的膠原蛋白薄片，屬可被人體吸收的醫療器材。在關節鏡手術中覆蓋於修補處，可為細胞搭起「棚架」，引導肌腱組織生長，使修補處旋轉肌腱變厚、更強韌，貼片約6個月後被人體吸收，全球已累積逾25萬例使用經驗。國際期刊「Arthroscopy」的多中心隨機分組研究指出，未使用貼片者術後再撕裂率為35.1%，使用貼片者降至12.3%，且恢復得更快。

不過是否適用，仍須由醫師依破裂型態、大小、肌肉品質與病人需求審慎評估。

李坤燦提醒，民眾若肩痛超過2至4周未改善，應儘早至骨科專科就醫評估。平時也應避免長時間反覆過肩舉重，並加強肩胛骨穩定度與旋轉肌群的肌力訓練。

精華 FAQ

  • 他原本以為只是拉傷，肩痛後又長期推拿、吃藥仍未改善，甚至嚴重到無法穿衣、取物，直到2月就醫檢查，才發現右肩有2條旋轉肌腱完全斷裂。

  • 手術可透過約1公分傷口把肌腱固定回骨頭，再生貼片則能作為細胞生長的棚架，讓修補處更厚實、強韌；研究顯示可把再撕裂率由35.1%降至12.3%。

  • 高齡、糖尿病、高血脂、抽菸、骨質疏鬆或肌肉脂肪化者風險較高；平時應避免長時間反覆過肩舉重，並加強肩胛骨穩定與旋轉肌群肌力訓練。

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