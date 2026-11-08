孩子愛零食「愈看愈想吃」 研究：看到薯條 大腦就有反應

研究顯示，平常吃較多超加工食品的孩子，只要看到餅乾、薯條的圖片，就會引起大腦訊號反應，專家建議不要把零食放在顯眼處，減少刺激大腦的機會；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 研究發現，7到10歲孩子若平常攝取較多超加工食品，看到薯條、餅乾等圖片時大腦獎賞區反應更強，且一年後BMI與體脂肪增加較多，專家籲及早改善飲食環境。

愛吃零食，小心「愈看愈想吃」，南加州大學研究發現，平常吃較多超加工食品的孩子，如愛吃餅乾、薯條，看到相關圖片，就會引起大腦獎賞機制反應；訊號反應強的孩子，一年後BMI和體脂肪也增加較多。專家表示，孩子若養成愛吃加工食品的習慣，會對食物線索更敏感、更想吃，建議限制零食攝取，也不要把零食放在顯眼處，減少刺激大腦的機會。

大腦獎賞機制被活化

南加州大學的研究團隊於十月廿三日於「美國醫學會網絡開放期刊（JAMA Network Open）」發表一項小型觀察型研究，探討兒童超加工食品攝取與大腦反應、一年後BMI、體脂肪相關性。研究對象為46名7至10歲的美國健康體重兒童，讓孩童觀看餅乾、薯條等高適口性食物圖片，並監測大腦中與獎賞機制相關的背側紋狀體（dorsal striatum）區域訊號，約一年後再檢測。研究發現，平常吃較多超加工食品的孩童，看到餅乾、薯條等食物圖片時，大腦的背側紋狀體反應較強，而一年後有較強訊號的孩童，BMI和體脂肪增加較多。

台灣科技媒體中心邀請台灣相關專家解讀此研究。營養學系副教授表示，此研究說明，慣性的超加工食品攝取可能讓孩童對食物線索，例如看到、聯想到食物就更敏感，不僅單純的喜歡，而是與習慣、受刺激驅動行為有關。國立成功大學心理學系教授龔俊嘉說明，紋狀體位在基底神經節（basal ganglia） 內的一個核心組織。基底神經節是大腦深處的關鍵中繼與處理站，負責聯結大腦皮層各部與丘腦，形成複雜的訊息優化、篩選網路，也負責協調運動、認知、與情緒各層面的訊息。紋狀體是其中相當重要的訊息輸入門戶，與成癮、增強學習、動作控制有關。

龔俊嘉表示，一般在功能性磁振造影研究中，較強的訊號表示血氧濃度變化較大。以此研究為例，看到過度加工處理的食物圖，造成較劇烈神經活動，導致目標神經細胞群附近，微血管的紅血球有較大交換率，或較大的血管流速。

進一步與台灣研究比較，中國醫藥大學健康照護學院營養學系副教授黃怡真表示，國內有研究比較相隔十多年的兩次「國民營養健康調查」，發現16到18歲的青少年超加工食品攝取量增加，且吃越多超加工食品者，整體飲食品質越差，膳食纖維及微量營養素攝取較少。以經濟弱勢兒少為主的觀察性研究則發現，即食加熱食物攝取頻率與課堂專注力與注意力呈負相關。

減少環境線索的誘惑

黃怡真說明，另一項本土研究以注意力不集中、平常又常吃超加工食品的10到15歲孩童為研究對象，研究者把孩子隨機分成兩組，其中一組觀看線上衛教影片，學習怎麼挑健康的食物。結果顯示，看影片的孩子吃了更多原型食物，注意力等認知測驗的表現也有進步。黃怡真指出，美國這項研究說明，應及早建立兒童的健康飲食習慣，不僅是限制其超加工食品攝取，更應減少食物線索的曝露。透過家裡不囤零食、不放在看得到、拿得到的地方。盡量將水果、無調味堅果、白開水等放顯眼處；減少螢幕時間和零食廣告曝露，吃飯時專注平常食物的味道；不把零食或手搖飲當獎勵。購買食物前先閱讀成分表，選擇成分純，少食品添加物的產品，以購買原型食物為主。

不過，黃怡真表示，此研究仍有其限制，因為樣本數僅有46人，且為體位正常者，故未必適用於其他年齡及體位的兒童。再者，此研究設計僅能說明相關性，超加工食品攝取與腦部反應的因果關係與生理機制仍需更大的樣本與介入試驗驗證。