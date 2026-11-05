高海拔禁區奪命 他永遠留在稻城亞丁

34--稻城亞丁自然保護區內景色壯麗。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 小陳在稻城亞丁非法穿越高海拔禁區時因嚴重高反身亡，另有青年在勒多曼因違規登山墜亡；事件凸顯高原風險、救援代價與守法必要。

「有腿就行」是近年社交平台上用來美化險峻山路的流量話術，偏偏就有不少年輕人信了，帶著兩條腿和簡單的登山裝備就非法穿越高原，有人因此連遺體都回不來了。不得不說，山一直在那裡，但命只有一條，對自然還是要有敬畏之心。

21歲男子小陳被驢友發現獨留帳篷內，出現肺水腫、腦水腫，血氧僅53%，已不能正常說話及行動。(取材自紅星新聞)

2026年10月，一名21歲廣西男子小陳在稻城亞丁海拔4500米處的娘西牛場嚴重高反，驢友(戶外運動愛好者)接力幫助支撐多日，仍在10月13日救援隊下撤途中去世。這並非個例，近年有愈來愈多的年輕人違規穿越稻城亞丁高海拔禁區，在社群平台打卡炫耀壯麗美景，也有多人因高反、失溫或滑落斷崖等造成傷亡；儘管禁令擺在那裡，這些年輕人似乎真以為自己死不了，仍繼續硬闖，不僅付出代價，還引來破壞生態、擠占公共救援資源和把救援人員推向風險的爭議。

●高原美景 暗藏致命危機

據「浪潮工作室」微信 公眾號報導，有香格里拉明珠之稱的稻城亞丁，有最典型和美麗的高原雪景，每年的8到10月是景色最為秀麗的時期；最吸引人的風景主要以仙乃日、央邁勇、夏諾多吉三座雪山為核心，所謂的大環線，通常也叫「大轉山」，是牧民們圍繞這三座神山朝聖的傳統路線，全程約70公里左右，遊客多從3900米海拔處沖古寺出發，經原始森林才逐漸爬升，不同海拔會呈現有截然不同的生態，攀升難度也完全不同。

遊客到亞丁景區，大都直接坐飛機降落到稻城亞丁機場，然後從機場坐一個多小時的班車來到稻城縣城。但一些遊客尤其是年輕人沒注意到，稻城亞丁機場的海拔就達4411米，即使是縣城也有3750米，即坐飛機一落地就已經4000多米，這樣的高海拔不是大多數人一下子就能適應得了的。

而同樣是亞丁，稻城亞丁風景區是供遊客觀光旅遊的國家5A級旅遊景區；亞丁國家級自然保護區有國家二級重點保護野生動物亞洲黑熊分布，依法嚴格限制人類非法穿越。

隨著海拔升高，大致來到4000多米左右，高大樹木逐漸退出視線，取而代之的是低矮的灌木叢和草甸，同時路途上的裸露碎石增多，而泥土的覆蓋減少，地面的遮擋物逐漸減少，使得風的進入暢通無阻。經長期風化、凍融和冰川作用，對於攀登者來說，這些碎裂的石塊缺少穩固的立足之處，據一名攀登者自述，在卡斯牛場與松洛埡口之間，靠近埡口的碎石斜坡，傾斜角度大到接近90度，不得不手腳並用才能前進。

來到埡口，就是山脊上相對低凹的缺口，形成於流水、冰川等的長期侵蝕。在一定風向、氣壓和地形條件下，由於狹管效應，山口也會成為風口；若再加上降雨，原本的行程可能被全部打亂，但大環線全程適合紮營休息的營地只有8個左右，平均下來每個營地間的距離雖然不到10公里，但中途可能要途經碎石陡坡，翻越埡口，沒能在計畫時間內到達營地，還遭遇這些變化，可能就真的會面臨生命危險。

稻城亞丁央邁勇景觀。(取材自微博)

●高反、失溫 是奪命雙煞

高山高原徒步，都是在防範失溫和高原反應這兩兄弟。

高反並不罕見。對拉薩2203名遊客的調查發現，超過三分之一出現急性高山病，其中近半在抵達後12小時內發病；在西阿爾卑斯海拔4559米的一處山屋，也有約五分之一的登山者抵達當天出現急性高山病。

失溫則是身體散熱超過升熱。醫學上指的是人體的核心溫度非自主地降低到35℃以下。在這種失溫加重的情況下，美國疾病控制與預防中心指出，人可能會出現動作不協調、判斷下降、言語含糊、嗜睡以及意識混亂的症狀。

在稻城亞丁這個地方，年平均氣溫只有5.2℃。根據標準的大氣模型，每升高1000米，氣溫降低約6.5℃。事故中的小陳被發現於海拔4500米的娘西牛場，粗略計算，娘西牛場的所在地溫度可能只有0.7℃。

在路過施以援手的驢友視頻中，10月11日早晨的娘西牛場已經被積雪覆蓋。小陳隨便選了個斜坡紮營來躲避大雪，結果是淹沒其中，單薄的帳篷和衣物在這種環境下毫無禦寒之力，被積雪浸濕進一步帶走體溫。加上風也不小，暖空氣會不斷被帶走替換，散熱加快；空氣流動在適當的條件下還會促進水分的蒸發，小陳幾乎是駐紮在最惡劣的環境之中，才於11日早晨仍能清晰應答，到了下午卻出現意識不清的情況。

而最殘酷的是高原反應，通常包括急性高山病、高原肺水腫、還有高原腦水腫，常好發於海拔2500米以上的地區。輕一點的症狀就是急性高山病，以頭痛、乏力、眩暈、噁心為主，適時補充氧氣並向低海拔地區轉移就可緩解。高原肺水腫導致肺部交換氧氣的能力進一步削弱，缺氧更為嚴重、難以活動，呼吸困難，嚴重時可出現呼吸衰竭，危及生命。而高原腦水腫會造成協調能力變差、意識混亂、嗜睡，嚴重情況下可能昏迷。

要緩解所有的高原反應，第一步永遠是迅速地下撤，降低海拔，否則等到血氧飽和度降低到相當低的程度，一切都難以挽回。當血氧飽和度降低到88%時已經非常危險，而事故中的小陳被驢友發現時，血氧濃度已低至53%。

小陳紮營在一個吹著強風且低溫的空曠處。(取材自抖音)

救援隊人員徒步18小時才抵達小陳紮營處。(取材自抖音)

●非法穿越 害人害己

早在2026年的9月1日，亞丁國家級自然保護區管理局就發布「嚴禁非法穿越保護區的公告」，對於核心保護區內開放遊覽線路以外的未開發管控區域，嚴禁擅自開展穿越、野路徒步和探險活動。

所謂保護區，指的是對脆弱生態系統和瀕危物種的保護，因此才明確禁止這些地區的人為活動。正如2026年修訂的「自然保護區條例」第16條規定：核心保護區涉及完整或脆弱生態系統、珍稀瀕危物種關鍵分布區等，以及除列明的例外活動外，核心保護區禁止人為活動。

據國家林草局2022年公布的「自然保護區條例（修訂草案）」，全國共有自然保護區2676處，其中國家級474處，總面積達到1.49億公頃。而這其中有一半面積的陸地自然保護區都集中在青藏高原。

如此大範圍的、人跡罕至、地勢陡峭的土地，管理上難以周延，畢竟非法穿越者真出了事，也不好見死不救。其實稻城亞丁景區設置了豐富的救援設施，若徒步路線在官方規畫路線之內，可以馬上得到救助。如果不能及時得到官方的救助，那麼也可以求助於當地馬幫，而這種搜救是有償的。

稻城縣政府也制定過有償搜救的制度，為使稻城亞丁景區裡的遇險人員獲得及時的救助，保障人身安全，稻城亞丁景區於2018年制定了「甘孜州稻城亞丁景區有償搜救制度」，其中規定亞丁村至仙乃日、央邁勇等區域，搜救費用為2萬元（人民幣，下同）起。亞丁村、葉兒紅村至康古貢嘎銀河區域，則為1.5萬元起。這些費用只包括搜救人員的勞務，以及裝備、工具的使用，交通和醫療等費用還要另算。

社會上普遍共識是，收費是應該的，畢竟無法忽略稻城亞丁線路的複雜和高海拔的事實。但救援並不是一個順手的事，每一個參與一線救援的人員都冒著生命危險，以及失溫、高反發生的風險。

但沒錢也並非都不救了，在稻城亞丁小陳的這個案例中，就有驢友接力施救，還有連夜趕來的救援隊，這又引發這些明知是禁區也要硬闖的年輕人是否值得被救的討論；但顯然，當驢友和救援人員伸出援手的那一刻，答案就很明顯了，違規穿越的代價不止自己承擔，整個社會連鎖反應與成本支出也極為龐大。

10月21日，小航的社交帳號顯示，一行四人正在向雪山進發。(取材自抖音)

●2青年遺體滯5400米高山 靠募款才回家

21歲廣西男子今年10月非法穿越稻城亞丁國家級自然保護區核心區，因出現嚴重高原反應去世。同樣是10月，22歲黑龍江籍男子小航與其17歲的朋友在非法攀登四川勒多曼因主峰下山過程中滑墜離世，因救援困難，加上家屬無力負擔相關費用，遺體一度停留在海拔約5400米的雪山上。目前遺體已由家屬雇請的民間救難組織運下山，花費約10多萬元（人民幣，下同），讓兩人能落葉歸根。

綜合紅星新聞、極目新聞報導，小航去年畢業後在探險俱樂部做嚮導，此次是與朋友自行登山，一行四人於10月26日攀登四川勒多曼因主峰，10月27日下撤時，因冰錐崩裂發生滑墜，小航滑墜了上百米，倒掛在崖壁上，頭部朝下砸在石頭上，疑當場死亡。他的17歲友人骨折受傷，白天還曾和家裡人發信息，後來又說救援隊上不來，堅持到次日凌晨3、4點，疑在自救過程中因二次滑墜過世。另兩人一人無恙，一人受傷。

由於事發區域海拔過高，消防人員救援困難，兩人遺體一度滯留海拔約5400米處。家人希望運回遺體，讓他落葉歸根，但遺體轉運需找民間高山救援隊，費用預估約12萬元，家人無力負擔，小航的朋友一度發起網路募捐，截至10月30日有1000多人捐款。最新進度是，10月31日，疑由家屬雇請的民間救援者表示，已將遺體運下山並送到殯儀館，包括馬幫在內，救援費用一共10萬多元。

勒多曼因雪山位於康定市榆林街道轄區內，康定市相關部門證實，此事件中四人滑墜，造成兩人遇難，由於遇難者所處海拔很高，當地救援隊上去不了，「兩名遇難者在海拔5400米左右，全是岩石，很危險的地方」，家屬從成都請了專業救援隊，已將遺體運到殯儀館。勒多曼因屬於未開發區域，四人沒經過審批，是違規登山，他們繞過了當地設置的卡點，私自進去。

這名工作人員強調，勒多曼因屬於高海拔未開發地帶，沒有配套安全保障設施，「這裡山勢陡峭、冰川密布，天氣瞬息萬變，多處屬於通信盲區，雪崩、落石、滑坡、冰裂縫等風險如影隨形，是典型的高危戶外區域，並不適合普通愛好者前往探險打卡。一直以來，我們嚴格要求高海拔登山活動必須依法履行報備審批手續，未經許可，嚴禁私自進山攀登、徒步穿越。但非法攀登、違規穿越行為依然屢禁不止，最終釀成悲劇。」

該工作人員坦言，遇到這樣的事情，大家感到很痛心，很惋惜，「喜歡徒步很好，但千萬不要拿自己生命開玩笑。別再違法穿越、違規登山」。

滑墜事件發生後，康定當地組織救援隊上山救援。(取材自紅星新聞)