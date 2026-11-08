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無糖飲料能當水喝？ 1天白開水仍應占半

記者沈沛育／台北報導
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無糖飲料雖然沒有熱量，但裡面可能含有茶鹼、單寧酸、咖啡因或人工添加物，站在健康促...
無糖飲料雖然沒有熱量，但裡面可能含有茶鹼、單寧酸、咖啡因或人工添加物，站在健康促進的立場，不建議完全代替白開水；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

無糖飲料的水分可被人體吸收並算入每日飲水量，但因含咖啡因、鈉與添加物，仍不宜完全取代白開水，建議白開水至少占一半以上。

不少人為了健康，飲料都選無糖，但無糖飲料能取代白開水嗎？營養師表示，無糖飲料中的水分仍可被人體吸收利用，也能計入每日水分攝取量，但不同飲品含有的咖啡因、鈉及其他添加物各異，仍可能造成負擔，白開水仍應占每日飲水量的一半以上。

天主教聖馬爾定醫院營養室副主任尤偉銘說，人體吸收液體的原則是透過胃腸道轉移至血液循環，無糖飲料雖含少量電解質、酸度或咖啡因，但其水分仍可被正常吸收，並不像含糖飲料會快速提升血糖

因此，可以把每天喝的無糖飲料，算入水分攝取量中。尤偉銘說明，一般而言，任何含水量大於等於90%的飲料，都可算作日常水分攝取的一部分，在臨床營養評估上，計算整天的液體攝取量時，飲料、湯品、牛奶，甚至食物中的水分，都會被算入。

尤偉銘表示，每日建議攝取水份是2公升，很多人誤以為喝咖啡和茶完全不能補水，這其實是迷思。一杯300ml的黑咖啡或無糖茶喝下肚後，身體依然能獲得這300ml絕大部分的水分。咖啡因在短時間內輕微增加尿量，但常喝的人，身體會逐漸形成耐受性，使咖啡因對水分平衡的影響下降。多項研究指出，典型成人每日攝取200到300mg咖啡因，約兩杯咖啡，並不會導致顯著脫水。

但是，尤偉銘提醒，白開水仍應佔每日總飲水量的一半以上。無糖飲料雖然沒有熱量，但裡面可能含有茶鹼、單寧酸、咖啡因或人工添加物。喝白開水時，身體可以直接利用；但喝無糖飲料時，身體必須動用器官去過濾、解毒和排泄飲料中的額外成分。如果一天所需水分全部依賴無糖飲料，無形中會增加肝臟與腎臟代謝負擔。

即使飲料無糖，也應注意添加物。尤偉銘指出，礦泉水、無糖汽水等，鈉含量若高於500mg/L，長期大量飲用可能造成血壓升高，高血壓或腎臟功能不佳的患者需特別當心；酸性飲料可能傷害口腔黏膜和牙齒琺瑯質；每日攝取咖啡因大於等於400mg，會略增加利尿作用，或心悸、失眠、焦慮，甚至引發胃食道逆流，建議一般成人每日咖啡因攝取量不超過300mg。

高鈉含量的運動飲料，若沒有大量流汗就喝，會攝取過多不必要的鈉與電解質；酒精更具有強烈的利尿作用，絕對不能當水喝；部分代糖、人工甜味劑，被認為會改變腸道微生物比例，進一步影響代謝，且因為大腦感受到甜味卻沒有獲得熱量，反而可能引發後續對高熱量食物的渴望；各種添加物、色素與防腐劑容易造成腎臟負擔，白開水仍是最自然、無負擔的水分來源。

精華 FAQ

  • 可以。文中營養師指出，只要飲品含水量達 90%以上，水分就能被人體吸收並列入每日液體攝取量，咖啡、茶、牛奶等也可部分計算。

  • 因為無糖飲料常含咖啡因、茶鹼、鈉或人工添加物，身體需額外代謝與排泄，長期全靠它們補水，可能增加肝臟與腎臟負擔。

  • 高鈉飲料可能升高血壓，酸性飲料會傷牙齒與口腔，咖啡因每天超過 300mg 可能引發利尿、心悸與失眠，酒精則絕對不能當水喝。

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