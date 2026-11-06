女雙腳突癱 以為長骨刺 竟是肺癌轉移
一名長期吸菸的王姓女子因背痛就醫，意外發現罹患小細胞肺癌且已骨轉移，治療中又突發雙腿癱麻，經緊急減壓手術與後續治療後逐步恢復行走。
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一名長期吸菸的王姓女子因背痛就醫，意外發現罹患小細胞肺癌且已骨轉移，治療中又突發雙腿癱麻，經緊急減壓手術與後續治療後逐步恢復行走。
一名有30年菸齡的王姓女子，原以為劇烈背痛是長骨刺，就醫才發現罹患小細胞肺癌，且癌細胞已轉移至骨頭，治療期間更突然雙腳失去知覺，面臨癱瘓危機。台灣大林慈濟醫院副院長賴俊良緊急會診神經外科進行脊椎減壓手術，讓患者逐漸恢復行走能力。他表示，癌症骨轉移若壓迫脊椎神經，應把握黃金24小時搶救，否則恐造成永久癱瘓。
平時經營餐廳的王女，起初出現劇烈背痛，以為只是骨刺引起，自行服用止痛藥，沒想到疼痛持續加劇，甚至痛到無法躺臥。她前往醫院檢查，才發現胸腔內長有腫瘤，癌細胞更已轉移至骨頭。
賴俊良表示，小細胞肺癌約占台灣肺癌病例不到10%，女性患者更為少見，平均每100名女性肺癌患者中，約有1人罹患小細胞肺癌。這類癌症惡性度高、進展迅速，腫瘤體積甚至可能在一個月內倍增，且容易發生轉移，吸菸是重要危險因子。
王女入院後，醫療團隊安排影像檢查及化學、免疫合併治療，沒想到接受化療兩、三天後，突然下半身麻痺，雙腳完全失去知覺與力氣。賴俊良察覺可能是腫瘤壓迫脊椎神經，立即會診神經外科，趁患者白血球數尚未降至最低點，緊急安排脊椎減壓手術。
賴俊良說，癌症患者若發生脊椎骨轉移，可能因腫瘤壓迫神經造成癱瘓，一旦出現背痛加劇、肢體無力或大小便失禁等症狀，應立即就醫。他提醒，脊椎神經壓迫須把握黃金24小時搶救，避免神經受到不可逆的傷害。
經過緊急手術、化學免疫治療、後續放射治療及積極復健，王女肺部與頭骨等處的腫瘤明顯縮小，原本失去知覺的雙腿也逐漸恢復，目前已能使用助行器練習站立與行走。
賴俊良提醒，長期吸菸者若有持續咳嗽、咳血痰等症狀，應及早檢查；若出現不明原因的背痛、骨頭疼痛，甚至肢體麻木、行走困難，也不能輕忽癌症骨轉移壓迫神經的可能性，應儘速就醫。
她一開始以為是長骨刺造成的背痛，便自行服用止痛藥，沒想到疼痛愈來愈嚴重，甚至痛到無法躺下，後續檢查才發現真正原因是小細胞肺癌與骨轉移。 她在化療後 2、3 天突然下半身麻痺，醫師研判是腫瘤壓迫脊椎神經，立即會診神經外科並安排脊椎減壓手術，趁白血球尚未降到最低時搶救，避免癱瘓加重。 若出現背痛加劇、肢體無力、麻木、行走困難或大小便失禁，可能是脊椎神經受壓，必須儘速就醫；醫師強調要把握黃金24小時處置，否則恐造成不可逆的永久癱瘓。
精華 FAQ
她一開始以為是長骨刺造成的背痛，便自行服用止痛藥，沒想到疼痛愈來愈嚴重，甚至痛到無法躺下，後續檢查才發現真正原因是小細胞肺癌與骨轉移。
她在化療後 2、3 天突然下半身麻痺，醫師研判是腫瘤壓迫脊椎神經，立即會診神經外科並安排脊椎減壓手術，趁白血球尚未降到最低時搶救，避免癱瘓加重。
若出現背痛加劇、肢體無力、麻木、行走困難或大小便失禁，可能是脊椎神經受壓，必須儘速就醫；醫師強調要把握黃金24小時處置，否則恐造成不可逆的永久癱瘓。
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