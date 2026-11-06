女雙腳突癱 以為長骨刺 竟是肺癌轉移

大林慈濟醫院副院長賴俊良探視肺癌骨轉移患者，經緊急手術及多項治療後，患者雙腿逐漸恢復知覺。(圖／大林慈濟醫院提供)

AI摘要 文章摘要整理： 一名長期吸菸的王姓女子因背痛就醫，意外發現罹患小細胞肺癌且已骨轉移，治療中又突發雙腿癱麻，經緊急減壓手術與後續治療後逐步恢復行走。

一名有30年菸齡的王姓女子，原以為劇烈背痛是長骨刺，就醫才發現罹患小細胞肺癌，且癌細胞已轉移至骨頭，治療期間更突然雙腳失去知覺，面臨癱瘓危機。台灣大林慈濟 醫院副院長賴俊良緊急會診神經外科進行脊椎減壓手術，讓患者逐漸恢復行走能力。他表示，癌症 骨轉移若壓迫脊椎神經，應把握黃金24小時搶救，否則恐造成永久癱瘓。

平時經營餐廳的王女，起初出現劇烈背痛，以為只是骨刺引起，自行服用止痛藥，沒想到疼痛持續加劇，甚至痛到無法躺臥。她前往醫院檢查，才發現胸腔內長有腫瘤 ，癌細胞更已轉移至骨頭。

賴俊良表示，小細胞肺癌約占台灣肺癌病例不到10%，女性患者更為少見，平均每100名女性肺癌患者中，約有1人罹患小細胞肺癌。這類癌症惡性度高、進展迅速，腫瘤體積甚至可能在一個月內倍增，且容易發生轉移，吸菸是重要危險因子。

王女入院後，醫療團隊安排影像檢查及化學、免疫合併治療，沒想到接受化療兩、三天後，突然下半身麻痺，雙腳完全失去知覺與力氣。賴俊良察覺可能是腫瘤壓迫脊椎神經，立即會診神經外科，趁患者白血球數尚未降至最低點，緊急安排脊椎減壓手術。

賴俊良說，癌症患者若發生脊椎骨轉移，可能因腫瘤壓迫神經造成癱瘓，一旦出現背痛加劇、肢體無力或大小便失禁等症狀，應立即就醫。他提醒，脊椎神經壓迫須把握黃金24小時搶救，避免神經受到不可逆的傷害。

經過緊急手術、化學免疫治療、後續放射治療及積極復健，王女肺部與頭骨等處的腫瘤明顯縮小，原本失去知覺的雙腿也逐漸恢復，目前已能使用助行器練習站立與行走。

賴俊良提醒，長期吸菸者若有持續咳嗽、咳血痰等症狀，應及早檢查；若出現不明原因的背痛、骨頭疼痛，甚至肢體麻木、行走困難，也不能輕忽癌症骨轉移壓迫神經的可能性，應儘速就醫。

嘉義一名女子罹患小細胞肺癌，癌細胞轉移至骨頭，一度因脊椎神經受壓迫面臨癱瘓危機，大林慈濟醫院副院長賴俊良到病房關心患者復原情況。。(圖／大林慈濟醫院提供)