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凍蒜喊太嗨 70歲男造勢場自備望遠鏡視力慘掉5成 醫揭關鍵原因

記者郭韋綺／高雄即時報導
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70歲男子造勢晚會被激光一照，黃斑外圍出現疑似孔洞或水腫。（眼科教授洪啟庭提供）
70歲男子造勢晚會被激光一照，黃斑外圍出現疑似孔洞或水腫。（眼科教授洪啟庭提供）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄一名70歲男子在選舉造勢晚會使用望遠鏡觀看台上人物，遭雷射光掃射後罹患光毒性視網膜病變，視力從1.0降至0.5，經治療後改善至0.8。

台灣高雄一名70歲男子熱衷追造勢晚會喊「凍蒜」（當選），為了看清楚台上的參選人、大咖政治明星，攜帶望眼鏡，沒想到舞台雷射光束掃過，下一秒眼睛卻出現灼熱、刺痛，視物扭曲、殘影及嚴重畏光，確診「光毒性視網膜病變」，視力慘掉5成。眼科醫師示警，望遠鏡集光效果恐增加視網膜損傷風險。

收治這名男子的眼科教授洪啟庭表示，近期選戰升溫，他連跑多場夜間造勢晚會，現場旗海飄揚、汽笛聲此起彼落，舞台上七彩燈光炫目，搭配煙霧效果高潮迭起，情緒高昂，跟著參選人、助講人高喊「凍蒜」。

為了把台上的參選人看得更清楚，他特地帶望遠鏡進場，正看得入迷時，一道雷射光突然掃過，眼睛出現灼熱感、刺痛及紅眼等症狀，原本清楚的景物開始變得模糊、扭曲。

起初以為只是短暫的後遺症，結果症狀遲未改善，視力更明顯退步，殘影也沒消退，才驚覺不對勁，檢查發現，左眼視力從1.0降到0.5腰斬一半，且有黃斑部孔洞現象、視網膜部分組織增厚，診斷為雷射光引起的光毒性視網膜病變。

只是被雷射光掃一下，為何會有如此嚴重後果？洪啟庭解釋，望遠鏡具有集光效果，使視網膜承受更高能量，傷害程度比肉眼直視更加嚴重，過去臨床上也曾有使用望遠鏡觀賞新店溪落日，造成視網膜傷害。

洪啟庭說，高能量光線進入眼睛後，形成光化學毒性、熱效應，破壞感光細胞與視網膜色素上皮細胞，誘發氧化壓力產生自由基，攻擊周邊正常細胞，導致發炎反應及黃斑部水腫或孔洞徵狀，嚴重時恐留下永久性視力損傷。

經醫療團隊評估後，採取眼內藥物注射，搭配口服鋅、銅、硒等微量元素，以及非類固醇抗發炎眼藥水等藥物，治療約一個半月，黃斑部水腫逐漸消退，視力也從0.5回升至0.8，讓男子鬆了一口氣。

洪啟庭提醒，選舉造勢晚會、演唱會及大型活動，常見強光束營造大場面的視覺震撼，民眾應避免直視雷射光源，更不要透過望遠鏡、雙筒望遠鏡等光學設備觀看，主辦單位也應確保舞台雷射符合安全規範，避免光束掃向台下觀眾。

若遭強光照射後，出現視力模糊、視野中央黑影、影像扭曲或持續殘影，應盡速就醫，切勿以為只是閃光而輕忽，選舉造勢喊「凍蒜」固然熱血，但千萬別因此賠上視力。

70歲男子過去病史黃斑部僅有微小沉積物的玻璃疣。（眼科教授洪啟庭提供）
70歲男子過去病史黃斑部僅有微小沉積物的玻璃疣。（眼科教授洪啟庭提供）

洪啟庭表示，70歲男子過去黃斑部構造正常、無異狀。（眼科教授洪啟庭提供）
洪啟庭表示，70歲男子過去黃斑部構造正常、無異狀。（眼科教授洪啟庭提供）

被激光掃射後，出現黃斑部水腫，同時視網膜厚度變高，明顯損傷。（眼科教授洪啟庭提供...
被激光掃射後，出現黃斑部水腫，同時視網膜厚度變高，明顯損傷。（眼科教授洪啟庭提供）

精華 FAQ

  • 他在夜間造勢晚會中為了看清台上人物，自備望遠鏡觀看，卻被舞台雷射光掃過，導致眼睛灼熱、刺痛、扭曲與殘影，最後確診光毒性視網膜病變。

  • 因為望遠鏡具有集光效果，會把光線能量集中到視網膜上，使眼睛承受更高能量，造成的傷害往往比肉眼直視更嚴重，甚至可能留下永久性視力損傷。

  • 若出現視力模糊、中央黑影、影像扭曲或持續殘影，應盡快就醫檢查，不要誤以為只是短暫閃光；同時也要避免直視雷射光源及使用光學器材觀看。

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