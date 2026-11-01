干擾尿素代謝 塑化劑DEHP恐加重腎病

減少不必要的環境毒素接觸，在盛裝熱食或油脂時，可優先選用適合食品接觸的玻璃或不鏽鋼容器；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 台北慈濟醫院與台大研究指出，塑化劑DEHP可能影響尿毒素IS的生成與排除，並在動物與395名透析患者中觀察到腎功能惡化風險。

塑膠是現代生活中常見的材質，為人們帶來便利，但過去研究指出，部分塑化劑暴露可能與腎臟健康風險有關。台北慈濟 醫院血液透析中心主任郭克林攜手台灣大學醫學院團隊，針對常見塑化劑DEHP對尿毒素「硫酸吲哚酚」（Indoxyl sulfate，以下簡稱IS）的影響進行研究，發現導致尿素代謝受影響，恐加重慢性腎臟病 。

研究分析395名透析患者資料

研究團隊結合細胞、慢性腎臟病動物模型及透析患者資料，發現DEHP可能影響肝臟生成IS及腎臟排除IS的過程，促使尿毒素累積；動物實驗也觀察到腎功能惡化及腎臟纖維化加重。研究成果發表於國際期刊「Journal of Hazardous Materials Advances》，為塑化劑可能影響尿毒素代謝提供新的研究證據。

郭克林說明，IS是腸道菌代謝產物經肝臟處理後形成、主要由腎臟排除的物質，若長期累積會造成如噁心、皮膚癢、貧血等症狀，並加速腎病與心血管惡化。研究團隊透過細胞及慢性腎臟病動物模型，觀察DEHP對其生成與排除相關機制的影響。結果顯示，該塑化劑（DEHP）會形成「IS在肝臟生成增加、腎臟排除減少」的雙重影響，且在慢性腎臟病小鼠實驗中發現，小鼠接觸DEHP處理後，血液中尿毒素（IS）、肌酸酐及血中尿素氮明顯增加，腎臟纖維化程度也較為嚴重，因此進一步探討人體中是否也存在相關現象。

研究團隊分析395位穩定接受透析患者的資料，發現DEHP濃度愈高的組別，IS濃度也有較高的趨勢，與實驗觀察方向一致。這些結果為DEHP可能透過影響尿毒素生成與排除、加重慢性腎臟病提供了進一步的研究線索。

減少DEHP暴露 避免熱、油、久

生活中可以如何減少DEHP暴露？郭克林說明，塑化劑進入人體的途徑包括飲食攝入、皮膚接觸及吸入等方式；在部分醫療情境下，血液或藥液長時間接觸含DEHP的醫療管路，也可能成為暴露來源。DEHP進入人體後會被代謝，其代謝產物可經尿液等途徑排出；暴露量、頻率與持續時間，是評估健康風險的重要因素。

郭克林提供「熱、油、久」３項提醒，即盛裝高溫、高油脂食物或長時間存放食物時，應留意容器材質，並依產品標示正確使用，避免超出容器的適用範圍。慢性腎臟病及透析患者應盡量減少不必要的環境毒素接觸，盛裝熱食或油脂較多的食物時，可優先選用適合食品接觸的玻璃或不鏽鋼容器。

針對坊間吃青花菜或使用排毒產品就能排除塑化劑的說法，郭克林提醒，不應把特定食物或市售「排毒」產品當成排除塑化劑的方法，減少不必要的暴露才是更實際的做法。

最後，郭克林強調，民眾無須因日常接觸塑膠而過度恐慌，DEHP主要用於增加部分塑膠製品的柔軟度，並非所有塑膠製品都含有此物質。重點在於了解可能的暴露來源，透過正確使用及減少不必要的接觸，降低長期、反覆暴露的機會。平時應維持均衡飲食及適度運動；腎臟病與透析患者的飲水量及飲食內容，應依醫療團隊建議調整，從日常習慣開始落實「低塑害」的健康生活。