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中高齡男子揪出大腸癌 息肉、家族病史別輕忽

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醫師提醒，有大腸癌家族史會提高罹癌風險，息肉也有癌化的可能；示意圖。（圖／123...
醫師提醒，有大腸癌家族史會提高罹癌風險，息肉也有癌化的可能；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

3名中高齡男性因糞便潛血或息肉檢查揪出早期大腸癌，醫師提醒家族史、息肉史與肥胖都會提高風險，應及早篩檢並持續追蹤。

有大腸癌家族史或大腸息肉者當心，近期有三名年齡介於57歲至76歲之間的男性，有大腸息肉或大腸癌家族病史，因糞便潛血或檢查出息肉，才進一步診斷出大腸癌，而這些人便是大腸癌的高風險群。

台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢稱，一名69歲男性BMI值屬於肥胖，家族有大腸息肉史，因糞便潛血就診，大腸鏡檢查發現有大腸息肉，經內視鏡息肉切除，病理檢驗診斷為早期大腸癌；另一名57歲男性，其父親有大腸癌史，糞便有血就診，大腸鏡檢查發現有大腸息肉，經內視鏡息肉切除，病理檢驗診斷為早期大腸癌。

另有一名是76歲男性，7年前曾檢查有大腸息肉，近期大腸鏡檢查發現有扁平大腸息肉，經手術切除，病理檢驗診斷為原位癌。

邱展賢表示，上述的三位案例，有的是有大腸癌家族史，或是曾經有發現過大腸息肉。據研究顯示，有大腸癌家族史會提高罹癌的可能，其中關係的遠近及發病的年齡會影響罹癌風險的高低；有發生過大腸息肉也要當心，有些類型的息肉有癌化的可能，因此這兩類人都不能輕忽大腸癌的風險。

一等親罹癌風險增4倍

邱展賢提到，以台灣為例，大腸癌是2025年十大癌症死亡率的第三名，民眾要了解自己罹患大腸癌的風險，可採取哪些檢查策略，才能早期診斷及治療。

和大腸癌患者關係的遠近，與是否會罹患大腸癌的機率有關！邱展賢說，一等親（父母、子女、兄弟姊妹）中，有罹患有大腸息肉或大腸癌家族史的人，罹患大腸癌的機率比一般人高出2到4倍，屬於高度風險；若一等親中有人在50歲以前確診大腸癌或發現高風險腺瘤息肉，風險更會顯著增加。

邱展賢指出，一般人建議45至50歲開始做大腸鏡，但有家族史者應提早至40歲，或比家族中最年輕確診者的發病年齡再提早10年開始檢查。

二等親中有人罹患大腸癌，罹癌機率是一般人的1.5到2倍，邱展賢建議，45歲起每2年進行一次糞便潛血檢查，有異常儘快接受大腸鏡檢查；另外還有一類是家族中連續多代多人罹患大腸癌，或合併有大量的腸道息肉，這類需由醫師評估，討論追蹤方式及頻率。

少吃加工食品多運動

此外，當發現有大腸息肉時也不能輕忽，有些類型的息肉有癌化的可能，曾經長過息肉的人中約有2到3成會再次長出息肉，且與大腸癌一樣，若家族中有大腸息肉的病史，長出息肉的機會也比一般人高。

因此，邱展賢建議，大腸息肉切除後，除了每兩年做一次糞便潛血檢查外，下一次做大腸鏡的時間主要取決於切除息肉的數量、大小以及病理化驗結果，如腺瘤或增生性息肉。低風險者可隔7至10年再檢查；中高風險或數量較多者，通常建議3至5年甚至1年後追蹤。

最後，邱展賢提醒，大腸癌與大腸息肉除了遺傳因素外，也和後天的飲食、生活習慣有密切關係，因此要減少食用紅肉、加工食品，多吃蔬菜水果，並戒菸酒，同時培養運動習慣，規律的運動可以促進腸道蠕動。

肥胖與代謝症候群也是是大腸癌的危險因子之一，所以要加強體重控制，避免過重。面對大腸癌，了解自己可能的風險，調整習慣，定期篩檢，早期發現，早期治療。

精華 FAQ

  • 有大腸癌家族史、曾長過大腸息肉，或一等親曾罹患大腸癌的人，都是高風險族群。若再合併肥胖、代謝症候群、抽菸或少運動，罹癌機率會更高，應提早檢查。

  • 一等親若有大腸癌或高風險腺瘤息肉，罹癌機率可比一般人高2到4倍。一般建議40歲起做大腸鏡，或比家族最年輕確診者再提早10年開始篩檢。

  • 息肉切除後仍要定期追蹤，下一次大腸鏡時間依息肉數量、大小與病理結果而定；低風險可7到10年再檢查，高風險者約3到5年甚至1年後追蹤，並少吃紅肉與加工食品。

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