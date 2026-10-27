老菸槍感冒狂咳竟是肺炎 醫師提醒「霜降」後日夜溫差變大

阮綜合胸腔內科主任蕭惠元提醒民眾，24節氣「霜降」之後早晚溫差大，容易引發呼吸道過敏與肺病。（院方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄一名有多年吸菸史的66歲男子因咳嗽不止延誤就醫，最後確診細菌性肺炎；醫師也提醒霜降後溫差與空汙增加，慢性肺病患者更要注意防護。

台灣高雄市一名66歲男子「老高」有幾十年吸菸習慣，近日咳嗽、咳痰不止，逕自去藥房買感冒糖漿治病，直至呼吸困難送醫才知道已經引發細菌性肺炎，經抗生素治療住院一周出院返家。醫師提醒，秋冬日夜溫差大，也是病毒感染高峰期，接種流感 、新冠疫苗 是預防感冒、防止慢性肺病惡化的重要防線，可全面提升呼吸道的防禦力。

阮綜合胸腔內科主任蕭惠元說明，「老高」過去有肺阻塞病史，若是一般感冒，年輕人約一周、老年人約需兩周痊癒，若症狀持續超過三周未好轉，有可能是氣喘、肺阻塞、支氣管炎等慢性肺病發作，應及早就醫，尤其呼吸道敏感與罹患慢性肺病民眾要特別留意。

此外，國曆10月起日夜溫差大，空氣濕度低，皮膚乾癢、咽喉乾痛或乾咳等「秋燥」現象多，加上東北季風南下空汙明顯，若防護不足容易使支氣管黏膜受損，病菌卡在氣管黏痰難以咳出，進而引發支氣管炎，增加肺阻塞惡化、導致呼吸衰竭。

蕭惠元呼籲，24節氣「霜降」（今年是10月23日）後北方冷高壓增強，強勁乾燥的東北季風南下，日夜溫差常達7至10°C，民眾容易因為白天還是炎熱高溫，輕忽了清曉與日落後的低溫，尤其中老年人出門運動需注意保暖及吸呼道防護，民眾可多喝水以維持呼吸道濕度並促進排除呼吸道不良分泌物。