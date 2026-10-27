65歲男手麻好又復發 就醫查出小中風

腦部血管影像可協助醫師評估是否有血管狹窄或其他異常，作為小中風及腦中風風險判斷的重要依據。紅圈為血管多重狹窄處。(衛福部豐原醫院提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台中65歲男子因單側手腳麻木無力後自行恢復，隔天再發作就醫，經檢查疑似小中風；醫師提醒症狀即使消失也不能輕忽，應立即送醫。

台中 65歲李姓男子平時未控制三高病史又抽菸超過30年，日前突然出現右側手腳麻木、無力，甚至一度跌倒，症狀持續約30分鐘後便自行恢復，隔天又手麻到衛福部豐原醫院就醫，神經內科醫師林煜承安排腦部影像檢查，診斷疑似為「暫時性腦缺血發作（TIA）」，即俗稱的「小中風 」。醫療團隊比照急性中風安排治療，並持續追蹤，目前患者恢復以往生活功能，也開始注意危險因子。

衛福部豐原醫院神經內科醫師林煜承表示，俗稱「小中風」的暫時性腦缺血發作，是指腦部血流短暫受到影響，造成神經功能異常，症狀可能僅持續數分鐘至一段時間，隨後恢復正常。常見症狀包括單側手腳突然麻木或無力、嘴角歪斜、說話含糊、視力異常及走路不穩等。民眾常疑惑，睡覺壓到手也會麻，該如何分辨？林煜承指出，姿勢壓迫造成的麻木通常與特定動作或姿勢有關，活動後可能逐漸改善；小中風症狀常突然發生，尤其單側手腳同時出現異常，或合併臉歪、語言障礙時，更應提高警覺。

林煜承說明，小中風最容易被忽略的原因，是患者就醫時可能已完全恢復正常，但症狀消失並不代表腦血管問題已經解除，仍須警覺後續發生腦中風的風險。醫療團隊會依患者情況安排腦部影像、腦部與頸部血管及心臟相關檢查，釐清是否有血管狹窄、心律不整或其他危險因子，再依檢查結果評估適當治療，包括藥物治療及慢性疾病控制等。高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸及心房顫動都是常見危險因子，雖然年齡增長會提高中風風險，年輕族群同樣不可輕忽。

林煜承表示，民眾可透過「微笑、舉手、說你好」快速辨識中風徵兆，觀察臉部是否突然歪斜、雙手平舉是否有一側無力下垂，及說話是否含糊不清。只要出現其中一項異常，即使幾分鐘後自行恢復，也應立即撥打119尋求緊急醫療協助，並記下症狀發生時間或最後正常的時間，切勿按摩、刮痧、自行服藥或在家休息觀察，以免延誤診治。平時應落實血壓、血糖及血脂控制，規律服藥、戒菸並維持良好生活習慣，降低中風發生風險。

衛福部豐原醫院神經內科林煜承醫師說明腦部血管影像，提醒短暫手麻、無力等症狀即使自行恢復，仍應警覺小中風可能。(衛福部豐原醫院提供)