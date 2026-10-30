68歲婦癌症化療後左腿腫脹 靜脈狹窄作祟

周姓婦人罹患子宮內膜癌接受手術及化療，兩年前左腿卻開始異常腫脹，轉診國軍花蓮總醫院，確認是左側靜脈狹窄所致，接受靜脈氣球擴張術後，腫脹終於獲得緩解。(圖／國軍花蓮總醫院提供)

AI摘要 文章摘要整理： 68歲婦人癌症治療後出現單側左腿長期腫脹，經跨科評估查出左側靜脈狹窄，接受氣球擴張術後明顯緩解，也凸顯婦癌後異常腫脹需及早檢查。

台灣一名68歲周姓婦人8年前罹患子宮內膜癌，接受手術及化療後，兩年前左腿卻開始異常腫脹，雙腿腿圍最多相差10公分，嚴重影響生活，她輾轉多家醫院求診仍未改善，直到轉診國軍花蓮總醫院，經跨科團隊檢查，確認是左側靜脈狹窄所致，接受靜脈氣球擴張術後，腫脹終於獲得緩解。

周女士8年前確診第一期、第三級子宮內膜腺癌，經手術及後續化學治療，病情受到控制，沒想到兩年前左下肢逐漸腫大，最嚴重時雙腿腿圍相差10公分，不僅行走困難，連日常活動也受到影響，她先後向原治療團隊及其他醫療院所求診，歷經兩年仍找不到有效的改善方法。

直到轉診國軍花蓮總醫院，經淋巴血管外科張庭禎醫師與婦產科主任吳文綺評估，才確認周女士的下肢腫脹與左側靜脈狹窄有關，醫療團隊隨即安排微創血管介入治療，利用導管將氣球送至狹窄處，再透過氣球擴張血管，改善血液回流，治療後，周女士腿部腫脹明顯改善，生活也逐步恢復正常。

吳文綺表示，婦癌患者完成手術及相關治療後，除了定期追蹤癌症 病情，也應注意身體變化，下肢腫脹的原因可能包括淋巴回流受阻、靜脈循環異常等，必須經專業評估，才能確認病因並選擇合適的治療方式，此次透過婦產科與淋巴血管外科合作，從不同面向釐清病情，凸顯跨專科整合照護的重要性。

吳文綺提醒，曾接受婦癌手術或相關治療的民眾，若出現持續或逐漸加劇的單側腿部腫脹，應盡早就醫檢查；若突然腫脹並伴隨疼痛、發紅或發熱，更應立即就醫，以免延誤診治。

周姓婦人罹患子宮內膜癌接受手術及化療，兩年前左腿卻開始異常腫脹，轉診國軍花蓮總醫院，確認是左側靜脈狹窄所致，接受靜脈氣球擴張術後，腫脹終於獲得緩解。(圖／國軍花蓮總醫院提供)