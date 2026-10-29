我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

感冒就醫後隔天「歪頭、眼球上吊」...止吐藥惹禍

余采瀅
聽新聞
test
0:00 /0:00
部分止吐藥及腸胃藥會引起的急性錐體外症候群，其中以急性肌張力不全的表現最為典型；...
部分止吐藥及腸胃藥會引起的急性錐體外症候群，其中以急性肌張力不全的表現最為典型； 示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

40歲女子因感冒就醫後服用止吐藥，隔天出現頸部歪斜、眼球上吊等急性肌張力不全症狀，經急診評估排除中風後治療改善。

一名40歲林姓女子日前因身體不適前往耳鼻喉科診所就醫，返家服藥休息後，睡醒卻出現頸部歪斜、眼球上吊、嘴巴微張等症狀，雖然意識清楚，卻無法自行控制，家屬緊急將她送往醫院急診，醫療團隊經評估後，進一步追查近期用藥，研判林女吃了診所開立的止吐藥，出現藥物引起的「急性肌張力不全」，經治療後症狀明顯改善。

台灣衛福部豐原醫院急診室主任王者仁表示，患者到院時頸部明顯偏向一側，眼球不自主向上凝視，並伴隨口部異常動作及說話含糊。由於症狀突然發生，急診團隊首先評估是否為腦中風、癲癇或其他急性神經系統疾病，同時詳細詢問症狀發生時間與近期用藥。

醫師綜合臨床症狀與服藥時間，研判可能是藥物引起的急性錐體外症候群（Extrapyramidal Symptoms，EPS），其中以急性肌張力不全的表現最為典型。

王者仁說，部分止吐藥及腸胃用藥具有阻斷多巴胺受體的作用，少數患者即使依照醫囑服藥，仍可能因個體差異影響控制肌肉動作的神經傳導，引發急性肌張力不全，這類症狀可能在用藥後數小時至數天內突然發生，包括斜頸、眼球不自主向上凝視、下顎僵硬、舌頭不自主伸出，甚至四肢或軀幹肌肉僵硬等情況。

患者通常意識清楚，知道身體出現異常，卻無法自行控制。此次患者經醫療團隊給予具有抗膽鹼作用的藥物治療後，原本僵硬歪斜的頸部逐漸恢復正常，眼球及說話情況也恢復。

王者仁指出，多數患者經適當治療後可較快改善，但少數嚴重情況可能影響喉部肌肉，造成吞嚥或呼吸困難，仍不可輕忽。

王者仁提醒，突發性的身體異常不能自行認定是藥物副作用，仍須由醫師評估是否涉及腦中風、癲癇等急症，民眾若在服藥後出現無法控制的肌肉異常，應盡速就醫，並攜帶藥袋、藥單或實際藥品，協助醫師掌握近期用藥及釐清原因。曾發生類似藥物不良反應者，未來就醫時也應主動告知，讓醫師評估調整處方，降低再次發生風險。

精華 FAQ

  • 醫師根據發作時間與近期用藥研判，應是診所開立的止吐藥引發急性肌張力不全，屬於藥物造成的急性錐體外症候群，並非自行發生的神經疾病。

  • 常見表現包括斜頸、眼球不自主上吊、下顎僵硬、舌頭伸出，甚至四肢或軀幹肌肉僵硬；患者多半意識清楚，但無法控制這些異常動作。

  • 應盡速就醫，由醫師評估是否為中風、癲癇或藥物副作用，並攜帶藥袋、藥單或藥品協助釐清；若曾發生過，也要主動告知醫師。

中風

上一則

小孩愛吃零食小心「愈看愈想吃」 研究：看到薯條 大腦就有反應

延伸閱讀

秋季身體痠痛、發燒像感冒？ 醫：脖子前方疼痛恐是「這疾病」重要警訊

秋季身體痠痛、發燒像感冒？ 醫：脖子前方疼痛恐是「這疾病」重要警訊
腦中風症狀不一 別亂按頸部、亂給藥

腦中風症狀不一 別亂按頸部、亂給藥
複視+眼皮下垂 恐永久傷視力

複視+眼皮下垂 恐永久傷視力
頭痛吃止痛藥恐愈吃愈沒效？ 醫揭偏頭痛4大警訊 每月痛逾3天應就醫

頭痛吃止痛藥恐愈吃愈沒效？ 醫揭偏頭痛4大警訊 每月痛逾3天應就醫

熱門新聞

北京一名男子在長椅上與毛孩相伴小睡。（美聯社）

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

2026-10-26 04:33
示意圖。（取自123RF）

1天30分鐘「日式健走」爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

2026-10-21 15:49
一森診所記憶健腦中心院長、台北榮總神經內科特約醫師王培寧在臉書分享相關研究指出，芬蘭研究發現，65歲前確診的阿茲海默症病人，確診前幾年常先因頭暈、憂鬱、頭痛就醫；示意圖。(圖/123RF)

早發性阿茲海默症不一定先健忘 研究揭確診前5年恐已出現3大警訊

2026-10-21 18:53
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

2026-10-01 13:02
宏仁集團總裁王文洋驚傳跌倒，造成大腿骨折，緊急送往台大醫院手術治療。（聯合報系資料照）

75歲王文洋起床跌倒骨折 醫揭長者4大骨折部位 3招防跌保命

2026-10-27 04:32
在幾乎人人離不開手機、電腦的今天，眼睛乾澀、刺痛、容易疲勞，成了不少人的日常困擾，乾眼症不再只是中老年人的困擾。圖／123RF

🎙️眼睛乾就滴眼藥？乾眼症可沒那麼簡單

2026-10-27 09:35

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱