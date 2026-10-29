感冒就醫後隔天「歪頭、眼球上吊」...止吐藥惹禍

部分止吐藥及腸胃藥會引起的急性錐體外症候群，其中以急性肌張力不全的表現最為典型； 示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 40歲女子因感冒就醫後服用止吐藥，隔天出現頸部歪斜、眼球上吊等急性肌張力不全症狀，經急診評估排除中風後治療改善。

一名40歲林姓女子日前因身體不適前往耳鼻喉科診所就醫，返家服藥休息後，睡醒卻出現頸部歪斜、眼球上吊、嘴巴微張等症狀，雖然意識清楚，卻無法自行控制，家屬緊急將她送往醫院急診，醫療團隊經評估後，進一步追查近期用藥，研判林女吃了診所開立的止吐藥，出現藥物引起的「急性肌張力不全」，經治療後症狀明顯改善。

台灣衛福部豐原醫院急診室主任王者仁表示，患者到院時頸部明顯偏向一側，眼球不自主向上凝視，並伴隨口部異常動作及說話含糊。由於症狀突然發生，急診團隊首先評估是否為腦中風 、癲癇或其他急性神經系統疾病，同時詳細詢問症狀發生時間與近期用藥。

醫師綜合臨床症狀與服藥時間，研判可能是藥物引起的急性錐體外症候群（Extrapyramidal Symptoms，EPS），其中以急性肌張力不全的表現最為典型。

王者仁說，部分止吐藥及腸胃用藥具有阻斷多巴胺受體的作用，少數患者即使依照醫囑服藥，仍可能因個體差異影響控制肌肉動作的神經傳導，引發急性肌張力不全，這類症狀可能在用藥後數小時至數天內突然發生，包括斜頸、眼球不自主向上凝視、下顎僵硬、舌頭不自主伸出，甚至四肢或軀幹肌肉僵硬等情況。

患者通常意識清楚，知道身體出現異常，卻無法自行控制。此次患者經醫療團隊給予具有抗膽鹼作用的藥物治療後，原本僵硬歪斜的頸部逐漸恢復正常，眼球及說話情況也恢復。

王者仁指出，多數患者經適當治療後可較快改善，但少數嚴重情況可能影響喉部肌肉，造成吞嚥或呼吸困難，仍不可輕忽。

王者仁提醒，突發性的身體異常不能自行認定是藥物副作用，仍須由醫師評估是否涉及腦中風、癲癇等急症，民眾若在服藥後出現無法控制的肌肉異常，應盡速就醫，並攜帶藥袋、藥單或實際藥品，協助醫師掌握近期用藥及釐清原因。曾發生類似藥物不良反應者，未來就醫時也應主動告知，讓醫師評估調整處方，降低再次發生風險。