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假日睡到飽頭卻爆痛 醫：可能是咖啡因戒斷反應

廖靜清
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醫師提醒，重度依賴咖啡因的人，一旦戒斷可能導致身體不適。（圖／123RF）
醫師提醒，重度依賴咖啡因的人，一旦戒斷可能導致身體不適。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，平日固定喝咖啡者假日若延後飲用，可能因咖啡因戒斷出現頭痛、昏沉與疲倦，建議循序減量並整體評估原因。

平日上班每天一杯咖啡，到了假日好不容易能睡到自然醒，起床後卻頭痛、昏沉，甚至比平常更疲倦。醫師提醒，問題可能不在睡太久，而是平日習慣攝取咖啡因，休假時卻因晚起延後喝咖啡時間，導致身體出現「咖啡因戒斷」反應。

台灣身心科暨營養醫學醫師尤冠棠舉例，一名上班族阿哲平日早上7點起床、8點喝咖啡，多年來已成固定習慣。假日睡到上午10點半，原以為睡飽後會精神百倍，沒想到醒來卻頭痛、昏沉，直到11點半喝下咖啡，才逐漸緩解。

尤冠棠指出，這類情況可能與咖啡因戒斷有關，但還要再加上睡眠作息改變、脫水、偏頭痛等其他因素，進行整體評估才能找出真正原因。當身體長期規律攝取咖啡因，逐漸產生適應後，若突然停止或大幅減量，就可能引發生理上的戒斷反應。

「咖啡因戒斷」常見症狀包括頭痛、疲倦、嗜睡、注意力不集中、情緒低落及煩躁，部分人甚至出現類似感冒的不適。症狀通常在停止攝取或明顯減量後約12至24小時出現，但發生時間與嚴重程度因人而異。

尤冠棠說，許多人以為早上喝咖啡後精神變好，完全是咖啡的提神效果。對長期依賴固定咖啡因攝取的人而言，也可能只是原本因咖啡因濃度下降造成的疲倦、頭痛獲得緩解。不過，咖啡因本身確實具有提神作用，不能將所有精神改善都歸因於戒斷症狀消失。

尤冠棠強調，「咖啡因戒斷」不等於「咖啡因成癮」，每天喝咖啡也不代表患有疾病，應檢視是否已經形成固定的攝取模式，以及不喝咖啡時，是否經常頭痛、疲倦，甚至影響工作與日常生活。如果想停掉喝咖啡，建議循序漸進減量，例如減少飲用次數、縮小杯量，或以低咖啡因飲品取代部分咖啡，讓身體逐步適應。

精華 FAQ

  • 醫師指出，原因未必是睡太久，而可能是平日固定攝取咖啡因，假日延後喝咖啡後出現戒斷反應，常見症狀包含頭痛、疲倦與注意力不集中。

  • 常見症狀包括頭痛、嗜睡、疲倦、注意力不集中、情緒低落與煩躁，部分人還會有類似感冒的不適。多在停止攝取或明顯減量後約12至24小時出現。

  • 醫師建議不要突然停喝，而是循序漸進減量，例如減少飲用次數、縮小每次杯量，或以低咖啡因飲品替代部分咖啡，讓身體逐步適應。

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