130公斤男減重復胖 內視鏡胃袖狀縫合術 縮胃減肥免開刀

成大醫院胃腸肝膽科主治醫師林孟穎表示，若透過飲控、運動難以有效減重，且對外科手術有顧慮，內視鏡胃袖狀縫合術提供另一種治療選擇。(圖／成大醫院提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台南一名40多歲男子因肥胖反覆復胖並出現脂肪肝與代謝異常，醫師指出內視鏡胃袖狀縫合術可作為不想開刀者的減重治療選項。

現代飲食生活型態改變，肥胖也成為一種典型文明病，但肥胖不僅影響體態，也可能伴隨脂肪肝、血糖 及血脂 異常，增加代謝疾病風險。醫師表示，若透過飲控、運動難以有效減重 ，且對外科手術有顧慮，內視鏡胃袖狀縫合術提供另一種治療選擇。

台灣台南一名40多歲男子身高約190公分，但體重重達130公斤，長期受肥胖問題困擾，過去曾嘗試透過飲食控制及運動，但體重下降三、四公斤後又會復胖，健康檢查發現肝指數升高，轉介至成大醫院檢查後又發現中度至重度脂肪肝、空腹血糖及血脂也偏高超過標準。

台南成大醫院胃腸肝膽科主治醫師林孟穎表示，長期減重成效不佳的患者，若只是不斷要求自行控制飲食，恐導致患者增加挫折感，降低減重意願，而傳統外科減重手術、瘦瘦針等，雖為減重提供不同選擇。不過，外科手術的安排及風險，以及患者對藥物反應差異，都影響停藥後復胖的可能性與接受度。

他認為，內視鏡減重術式扮演居中的角色，其中，內視鏡胃袖狀縫合術使用內視鏡及專用縫合器械，經口腔進入胃內，從胃腔內縫合胃壁，使胃部形成較狹長的形態，減少胃部容積，進而降低進食量、增加飽足感，協助控制體重。

林孟穎也提到，內視鏡胃袖狀縫合術並非適用於所有肥胖患者，仍須考量個人的肥胖程度、相關疾病、過去減重經驗及整體健康狀況，由醫療團隊評估是否適合，且減重治療並非單次處置即可完成，應搭配飲食調整、規律運動及持續追蹤，才能維持成果。

林孟穎強調，肥胖治療的目標不只是降低體重，更在於改善整體健康及降低相關疾病風險，若有相關困擾或檢查異常，應與專業醫療團隊共同討論，安排適合自身狀況的減重方式，建立可長期維持的健康管理計畫。