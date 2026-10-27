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60旬婦咳嗽、打噴嚏就漏尿 水凝膠尿道注射改善尿失禁

萬于甄
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醫師提醒，上年紀的女性如果飽受漏尿之苦，除了骨盆底肌訓練及吊帶手術，「水凝膠尿道...
醫師提醒，上年紀的女性如果飽受漏尿之苦，除了骨盆底肌訓練及吊帶手術，「水凝膠尿道注射」也成為治療的選項之一；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

台南60多歲婦人長期受咳嗽、打噴嚏漏尿困擾，經診斷為嚴重應力性尿失禁後，接受水凝膠尿道注射，症狀明顯改善約7至8成。

漏尿並非年紀大或生過小孩才會發生，根據台衛福部國健署2007年調查顯示，54歲以上的女性每4人就有一人飽受漏尿之苦。台灣台南奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，現代醫療除骨盆底肌訓練及吊帶手術外，「水凝膠尿道注射」也成為女性治療的選項之一。

台南一名60多歲婦人年輕時以自然產孕育3名子女，但從40歲開始，每逢感冒咳嗽或用力打噴嚏就會偶爾漏尿，起初因症狀輕微，婦人不以為意，也懼怕手術，然而隨著年齡增長，漏尿日益嚴重，每天需使用2至3片護墊，與親友出遊時更曾因尿液氣味而感到尷尬。

林才揚指出，該名婦人就診檢查後，確診是應力性尿失禁，且臨床判斷程度以相當嚴重，經評估後決定以侵入性較低的水凝膠尿道注射，透過內視鏡將水凝膠注入尿道壁黏膜下層，幫助尿道密合，治療隔天明顯感受到改善，婦人後續自述漏尿困擾減輕約7至8成。

林才揚說明，尿道就像家裡隨時要關緊的大門，平時靠骨盆底肌肉與周圍組織支撐，當這層支撐力變弱、尿道閉合功能下降時，只要腹部一用力（如腹壓突然升高），尿道這道門就擋不住尿液，而懷孕生產、年齡變化及肥胖等因素都會增加風險，沒有生育經驗的女性也可能發生。

他提醒，若漏尿已影響運動、工作或社交，應主動就醫評估；若同時有尿急、來不及上廁所就漏尿，也須確認是否合併其他類型的尿失禁；一般可先接受專業指導骨盆底肌訓練或控制體重，持續至少三個月，若改善有限，再與醫師討論是否透過手術改善。

林才揚提到，水凝膠尿道注射主要透過內視鏡將凝膠注射至尿道壁黏膜下，形成柔軟填充墊，幫助尿道內壁密合，不需置入人工網帶，減少出力時漏尿，注射通常約需10至15分鐘，麻醉方式依病人狀況決定，多數病人經恢復及排尿評估後，可於當天或隔日返家。

林才揚呼籲，漏尿不是丟臉的事，更不是只能忍耐的事，若咳嗽、打噴嚏或運動時經常漏尿，別因尷尬而拖延就醫，應由醫師確認漏尿類型、評估適合的治療方式，透過共同討論與定期追蹤，量身打造最適切的治療方案。

精華 FAQ

  • 她被診斷為應力性尿失禁，因骨盆底支撐變弱、尿道閉合功能下降，腹壓一升高就容易漏尿，懷孕生產、年齡與肥胖都可能增加風險。

  • 醫師會透過內視鏡將水凝膠注入尿道壁黏膜下層，形成柔軟填充墊，幫助尿道密合、減少出力時漏尿，且不需置入人工網帶。

  • 只要漏尿已影響運動、工作或社交，就應主動就醫；若合併尿急或來不及上廁所也漏尿，更要確認類型，先做骨盆底肌訓練或控制體重，再評估是否手術。

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