我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

高中生發燒、嘔吐誤認感冒 醫揪出肝臟藏8公分膿瘍

簡慧珍
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉探視治療肝濃瘍的林姓學生。（記者簡慧珍／攝影）
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉探視治療肝濃瘍的林姓學生。（記者簡慧珍／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

彰化一名高中生因持續發燒、畏寒與嘔吐被誤認感冒，急診後發現是8公分肝膿瘍，須接受引流與4至6周抗生素治療。

一名高中學生把發燒、畏寒及嘔吐當作感冒症狀，吃感冒藥沒改善，還發燒到全身發抖，家人連忙帶他到醫院掛急診，檢查出是肝臟膿瘍作祟，需接受4至6周抗生素治療。

台灣彰化縣林姓高中生告訴醫護，發病初期連續2至3天沒食欲，接著發燒、畏寒、嘔吐，原以為是一般感冒，到診所檢查並非流感，但打點滴、吃藥都沒改善，身體愈來愈不舒服，全身發燙還發抖，沒想到是肝臟出問題。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，肝膿瘍好發於50歲以上中老年人，糖尿病患者更是高風險族群，兒童及青少年不常見，林姓學生的發炎指數CRP（C-反應蛋白，正常值0.5 mg/dL）高達29 mg/dL，顯示體內有明顯發炎反應，而血液培養出克雷伯氏菌（Klebsiella），即安排他接受腹部超音波及電腦斷層掃描，檢查出肝臟約8公分大的膿瘍，立刻做超音波導引經皮穿肝膿瘍引流術，後續須接受4至6周抗生素治療。

馬瑞杉指出，肝膿瘍就是肝臟受到細菌感染，局部組織發炎、壞死，形成充滿膿液的膿包，早年肝膿瘍的致死率高達5成，如今有抗生素與超音波導引引流技術，死亡率已降至約8%，疾病初期症狀可能不明顯，等到膿瘍逐漸變大，才陸續出現發燒、畏寒、倦怠、食慾不振及腹痛等症狀，但若未及時治療，膿瘍仍可能破裂，引發腹膜炎，感染也可能擴散至胸腔或心包膜，甚至造成菌血症、敗血症，嚴重時危及生命。

馬瑞杉表示，台灣引發肝膿瘍的重要致病菌為克雷伯氏菌，國外成人多由大腸桿菌引發、兒童多由金黃色葡萄球菌引發，菌種不太一樣；血糖控制不佳的患者易感染克雷伯氏菌，因此台灣肝膿瘍患者約三分之一是糖尿病患者，但林姓學生案例值得注意，兒童及青少年若出現持續高燒、畏寒、嘔吐等症狀，同樣不能掉以輕心。

精華 FAQ

  • 他先是連續2至3天沒食欲，接著出現發燒、畏寒、嘔吐，起初以為只是一般感冒；即使到診所檢查排除流感並打點滴、吃藥，症狀仍持續惡化。

  • 醫師先從發炎指數CRP高達29 mg/dL判斷體內有明顯感染，再從血液培養出克雷伯氏菌，進一步安排腹部超音波與電腦斷層，確認肝臟有約8公分膿瘍。

  • 肝膿瘍多見於50歲以上中老年人與糖尿病患者，青少年雖少見仍可能發生；治療通常需超音波導引引流，加上4至6周抗生素，延誤恐致腹膜炎、敗血症甚至危及生命。

糖尿病

上一則

60旬婦咳嗽、打噴嚏就漏尿 水凝膠尿道注射改善尿失禁

下一則

鼻竇炎反覆發作好不了？ 醫：恐合併細菌感染

延伸閱讀

秋季身體痠痛、發燒像感冒？ 醫：脖子前方疼痛恐是「這疾病」重要警訊

秋季身體痠痛、發燒像感冒？ 醫：脖子前方疼痛恐是「這疾病」重要警訊
脂肪肝拖成肝炎 醫：別只盯肝指數

脂肪肝拖成肝炎 醫：別只盯肝指數
天涼血管收縮 3種人易發「不典型症狀」心肌梗塞

天涼血管收縮 3種人易發「不典型症狀」心肌梗塞
92歲婦切肝腫瘤 微創手術傷口小 精準麻醉降疼痛  

92歲婦切肝腫瘤 微創手術傷口小 精準麻醉降疼痛  

熱門新聞

北京一名男子在長椅上與毛孩相伴小睡。（美聯社）

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

2026-10-26 04:33
多數良性甲狀腺結節不會發展為癌症，而部分甲狀腺癌在首次發現病灶時就已經存在；示意圖。（圖／123RF）

🎙️甲狀腺結節越查越多 哪些情況才需要治療？

2026-10-20 09:35
示意圖。（取自123RF）

1天30分鐘「日式健走」爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

2026-10-21 15:49
一森診所記憶健腦中心院長、台北榮總神經內科特約醫師王培寧在臉書分享相關研究指出，芬蘭研究發現，65歲前確診的阿茲海默症病人，確診前幾年常先因頭暈、憂鬱、頭痛就醫；示意圖。(圖/123RF)

早發性阿茲海默症不一定先健忘 研究揭確診前5年恐已出現3大警訊

2026-10-21 18:53
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

2026-10-01 13:02
中醫師徐瑋憶說，從現代醫學角度，手腳冰冷也可能與環境低溫、末梢血液循環、貧血、甲狀腺功能異常或其他疾病有關。（123RF）

手腳冰冷別猛喝薑茶 秋冬養生別只顧進補 醫揭「這些事」更重要

2026-10-21 04:56

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航