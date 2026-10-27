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鼻竇炎反覆發作好不了？ 醫：恐合併細菌感染

沈沛育
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醫師提醒，秋冬溫度濕度差異大，容易引發急性鼻竇炎，若症狀持續3個月以上，應懷疑是...
醫師提醒，秋冬溫度濕度差異大，容易引發急性鼻竇炎，若症狀持續3個月以上，應懷疑是慢性鼻竇炎，不能只靠吃抗生素壓制病情；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，秋冬鼻竇炎易因病毒感染與環境變化反覆發作，若症狀先好轉後又惡化，應懷疑合併細菌感染；慢性患者可透過檢查、手術與洗鼻改善。

秋冬季節交替，鼻竇炎容易反覆發作。台北新光醫院耳鼻喉科主任吳幸美表示，部分民眾鼻腔黏膜較敏感，遇到氣溫、濕度變化時，黏膜容易腫脹，造成鼻竇開口阻塞，增加感染風險。秋冬常見的流感病毒、鼻病毒等呼吸道病毒，也可能引發急性鼻竇炎。

吳幸美指出，急性鼻竇炎常與病毒感染有關，患者可能出現濃鼻涕、鼻塞、發燒，甚至暫時性嗅覺改變。一般病毒感染約1至2周內會逐漸改善。若症狀原本已經緩解，卻在幾天後再度加重，就要留意是否合併細菌感染，建議進一步就醫評估。

吳幸美表示，一般成人若細菌感染接受抗生素治療，使用約2周仍未改善，就應進一步檢查，不宜只靠抗生素壓制症狀，停藥後仍可能復發。若鼻塞、嗅覺減退、濃性分泌物或鼻竇位置的顏面疼痛等症狀持續超過3個月，就要懷疑是慢性鼻竇炎。

慢性鼻竇炎 動內視鏡手術

對於慢性鼻竇炎患者，吳幸美說，醫師可能安排鼻內視鏡或電腦斷層，確認是否有鼻竇開口狹窄、鼻息肉、鼻腔結構異常、黴菌感染、牙源性感染，甚至腫瘤等問題。

若影像檢查與鼻內視鏡確認鼻竇中有異常，醫師可能評估進行功能性內視鏡鼻竇手術，打開鼻竇開口、清除阻塞及發炎組織，同時可以取得鼻竇組織與黏膜，確認是否有特殊過敏反應，有利於精準用藥。

保養鼻腔 生理食鹽水沖洗 

至於鼻塞時能否使用洗鼻器，吳幸美表示，可以使用溫度適當的生理食鹽水沖洗鼻腔，作為日常保養的方式，尤其是接受過鼻竇手術的患者，更可透過洗鼻協助清潔鼻腔。不過，洗鼻主要是輔助措施，若已經發生感染，仍須接受治療，不能單靠洗鼻改善所有症狀。

改善生活環境也有助降低過敏患者反覆發作的機會。吳幸美表示，若鼻竇炎與過敏有關，可透過檢查了解過敏原，並減少塵蟎等刺激，例如定期清洗寢具及衣物、維持居家環境清潔，盡量保持適當且穩定的溫濕度，以減少過敏誘發的黏膜發炎與腫脹。

精華 FAQ

  • 秋冬氣溫與濕度變化大，鼻腔黏膜敏感者容易腫脹，造成鼻竇開口阻塞；同時流感病毒、鼻病毒等呼吸道病毒增加，也可能引發急性鼻竇炎。

  • 若原本的濃鼻涕、鼻塞、發燒等症狀先緩解，卻在幾天後又明顯加重，就要懷疑可能合併細菌感染，建議盡快就醫，由醫師進一步評估。

  • 若症狀持續超過3個月，醫師可安排鼻內視鏡或電腦斷層，必要時評估功能性內視鏡鼻竇手術；平時可用溫度適當的生理食鹽水洗鼻，協助清潔與保養。

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