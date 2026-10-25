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30歲女長期頭痛、睡不好 鼻竇炎+黴菌感染惹禍

黃寅
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醫師提醒，長期出現不明原因的單側頑固性頭痛，症狀持續超過數周未改善，並伴隨深層悶...
醫師提醒，長期出現不明原因的單側頑固性頭痛，症狀持續超過數周未改善，並伴隨深層悶脹感時，有可能是深層鼻竇發炎；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

30歲女子因深層蝶竇鼻竇炎合併黴菌感染，症狀長期被誤認為偏頭痛，經功能性內視鏡鼻竇手術與3D導航治療後，頭痛大幅緩解。

一名30歲女子多年來飽受頭痛困擾，每個月有15天發作，即便藥量調高仍未改善。直到一次感冒後，連續數周頭痛欲裂，電腦斷層診斷鼻竇異常，醫師確診為「雙側蝶竇鼻竇炎合併黴菌感染」所幸透過「功能性內視鏡鼻竇手術」搭配「AIRO術中電腦斷層3D導航系統」清除病灶後，不僅頭痛大幅改善，連經期頭痛也減輕。

患者說，每次頭痛常持續一整天，且伴隨後頸與肩膀疼痛、睡眠品質不佳等問題，使用止痛藥與偏頭痛預防藥物，仍頻繁發作。

台灣長安醫院耳鼻喉科微創內視鏡主任林恆甫說，內視鏡及鼻部電腦斷層檢查顯示，患者雙側蝶竇嚴重蓄膿，右側並有黴菌感染。由於蝶竇位於鼻腔深處、靠近顱底，緊鄰視神經與頸動脈等重要構造，當蝶竇發炎時，極易刺激周邊三叉神經分支，引發「牽涉性疼痛」，其症狀表現常與典型偏頭痛高度重疊，往往不會出現一般鼻竇炎常見的流鼻涕或鼻塞等症狀，因而容易被當作偏頭痛處理。

他說，黴菌性鼻竇炎無法單靠藥物根治，且蝶竇位置深、鄰近重要神經與血管，故安排「功能性內視鏡鼻竇手術」，並搭配「AIRO術中電腦斷層3D導航系統」輔助，讓醫師能在無外在傷口的情況下，開啟宛如精密GPS般定位病灶位置，終於完整清除黴菌並擴大蝶竇開口，確保術中安全與組織完整性。術後回診檢查顯示，雙側開口通暢，病患也反映頭痛程度明顯減輕。

林恆甫說，臨床上並非所有頭痛皆源自腦神經病變或生活壓力，若長期出現不明原因的單側頑固性頭痛，且常規偏頭痛藥物治療效果不彰、症狀持續超過數周未改善，特別是伴隨深層悶脹感時，應高度懷疑深層鼻竇發炎的可能性，必要時結合神經內科與耳鼻喉科檢查，以及早找出根本病因對症處置。

精華 FAQ

  • 醫師檢查後發現，她並非單純偏頭痛，而是雙側蝶竇鼻竇炎合併右側黴菌感染。由於病灶位於鼻腔深處，容易造成牽涉性疼痛，症狀才會長期反覆發作。

  • 蝶竇靠近顱底、視神經與頸動脈，發炎時會刺激三叉神經分支，引起深層頭痛與悶脹感，常和偏頭痛表現相似，且不一定有流鼻涕或鼻塞，因此容易誤判。

  • 醫師替她安排功能性內視鏡鼻竇手術，並搭配AIRO術中電腦斷層3D導航系統，完整清除黴菌並擴大蝶竇開口，術後頭痛明顯減輕，經期頭痛也一併改善。

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